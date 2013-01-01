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即时要闻
【政经】内地甲型H1N1流感病例累计达3211例  
[2009年08月26日]
【海外】非三大地区组织确定统一关税和贸易规则草案  
[2009年08月26日]
【金融】美花旗银行一审胜诉商标行政案件  
[2009年08月26日]
【产业】俄天然气公司今年第一季度净利润下降62％  
[2009年08月26日]
【产业】日本富士通公司在英国裁员1200人  
[2009年08月26日]
【金融】银监会批准光大银行115亿元引资方案  
[2009年08月26日]
【金融】央行：前7月我国市场流动性总体充足  
[2009年08月26日]
【政经】前7月中国工业经济运行呈现四大特点  
[2009年08月26日]
【金融】财政部发行记账式附息国债260亿  
[2009年08月26日]
【产业】中海油上半年净利124亿 同比下滑55％  
[2009年08月26日]
【产业】WPP上半年利润骤减  
[2009年08月26日]
【产业】微软加强Windows7反盗版功能  
[2009年08月26日]
【海外】越南前8月吸引FDI同比减八成  
[2009年08月26日]
【金融】上期金重回震荡  
[2009年08月26日]
【金融】肯尼亚央行拟向银行系统注巨资  
[2009年08月26日]
【金融】国内现货金银小幅报涨  
[2009年08月26日]
【金融】亚太地区主要股市多数上涨  
[2009年08月26日]
【金融】香港恒生指数微涨21点  
[2009年08月26日]
【产业】澳大利亚政府有条件批准中澳天然气交易  
[2009年08月26日]
【金融】26日认购权证多报升 成交略增  
[2009年08月26日]
【金融】26日中小板指数劲升2.99%  
[2009年08月26日]
【政经】阳宗海砷污染案终审裁定维持原判   
[2009年08月26日]
【海外】阿根廷要求哥伦比亚不准美军越境行动  
[2009年08月26日]
【海外】缅甸渔船失事搜寻人员发现一中国公民罹难  
[2009年08月26日]
【政经】澳门经济回暖迹象明显  
[2009年08月26日]
【金融】沪深B指涨幅双双超过2％  
[2009年08月26日]
【金融】沪深股市双双反弹盘中试探3000点  
[2009年08月26日]
【政经】山西星光煤业瓦斯爆炸善后赔付将不低20万  
[2009年08月26日]
【产业】金山软件2009年上半年营收同比增长37％  
[2009年08月26日]
【金融】东京股市日经股指创年内收盘新高  
[2009年08月26日]
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