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即时要闻
【产业】保利地产上半年净利润增长三成多  
[2009年08月26日]
【金融】上周持仓A股账户数再创新高  
[2009年08月26日]
【海外】中美洲国家出口现反弹  
[2009年08月26日]
【海外】查韦斯说委内瑞拉准备与哥伦比亚断交  
[2009年08月26日]
【海外】日本朝野两大党党首完成大选投票  
[2009年08月26日]
【海外】伊拉克将拍卖十个新油田开发权  
[2009年08月26日]
【海外】日本7月贸易顺差同比增长364.2%  
[2009年08月26日]
【金融】上证所发布《上市公司董事选任与行为指引》  
[2009年08月26日]
【金融】东京日经股指早盘上涨0.64%  
[2009年08月26日]
【政经】辽阳原市委副秘书长贾成伟被判刑11年  
[2009年08月26日]
【金融】26日人民币市场汇价  
[2009年08月26日]
【金融】26日早盘上证综指涨1.52%  
[2009年08月26日]
【海外】韩国公布火箭发射失败原因  
[2009年08月26日]
【产业】芝加哥农产品期货下跌  
[2009年08月26日]
【海外】德国二季度经济环比增0.3%  
[2009年08月26日]
【海外】美再次推迟发射“发现”号航天飞机  
[2009年08月26日]
【海外】日本8月贸易顺差同比大增  
[2009年08月26日]
【金融】26日沪深股市双双低开  
[2009年08月26日]
【金融】纽约股市再创今年新高  
[2009年08月26日]
【金融】25日伦敦股市继续收高  
[2009年08月26日]
【金融】纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2009年08月26日]
【产业】25日伦敦金属期货价格涨跌互现  
[2009年08月26日]
【产业】25日国际油价冲高回落  
[2009年08月26日]
【金融】纽约黄金期货价格小涨  
[2009年08月26日]
【政经】中国人体器官移植数量排世界第二  
[2009年08月25日]
【政经】山西星光煤难救援结束 14人遇难  
[2009年08月25日]
【政经】吴邦国将访问美国等国家  
[2009年08月25日]
【政经】温家宝将出席大连“夏季达沃斯论坛”  
[2009年08月25日]
【政经】“莫拉克”在台已造成461人死亡  
[2009年08月25日]
【产业】中国人寿上半年净利润139.2亿 同比增三成  
[2009年08月25日]
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