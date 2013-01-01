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即时要闻
【产业】德政府称如麦格纳收购欧宝将提供45亿欧元贷款  
[2009年08月20日]
【海外】韩政府表示将接受朝鲜吊唁团来韩  
[2009年08月20日]
【金融】巴菲特：巨额债务威胁美国经济复苏  
[2009年08月20日]
【产业】数据显示美国房市有所回暖  
[2009年08月20日]
【产业】大众汽车墨西哥工厂近万工人罢工  
[2009年08月20日]
【金融】东京股市日经股指早盘上涨0.74％  
[2009年08月20日]
【金融】瑞士联邦政府宣布从瑞银集团撤资  
[2009年08月20日]
【金融】瑞银同意向美政府提供数千秘密账户信息  
[2009年08月20日]
【海外】世卫组织：全球已有1799人死于甲型H1N1  
[2009年08月20日]
【海外】西班牙上半年贸易逆差下降53.1％  
[2009年08月20日]
【金融】人民币对美元汇率中间价继续小幅走升  
[2009年08月20日]
【产业】大众和弗利特投资公司联合控股LeasePlan获批  
[2009年08月20日]
【金融】芝加哥玉米期货小幅上涨大豆小麦下跌  
[2009年08月20日]
【金融】LME金属期货价格普跌  
[2009年08月20日]
【海外】美国防部称巴格达爆炸事件不影响撤军计划   
[2009年08月20日]
【海外】韩国决定为前总统金大中举行国葬  
[2009年08月20日]
【海外】瑞银集团发布最贵城市新排名  
[2009年08月20日]
【金融】尼日利亚11名银行高管被逮捕  
[2009年08月20日]
【金融】国际油价19日大涨近5％  
[2009年08月20日]
【金融】19日纽约黄金期货价格小幅上涨   
[2009年08月20日]
【金融】19日纽约汇市美元对多数主要货币下跌  
[2009年08月20日]
【金融】纽约股市小幅收高  
[2009年08月20日]
【金融】19日伦敦股市微幅收高  
[2009年08月20日]
【政经】习近平会见新加坡外长  
[2009年08月19日]
【政经】粤港合作联席会议在港举行  
[2009年08月19日]
【金融】19日金属领跌大宗商品  
[2009年08月19日]
【金融】7月香港综合利率跌3个基点  
[2009年08月19日]
【金融】中行在东盟开展跨境人民币结算业务  
[2009年08月19日]
【金融】19日亚太股市多数下跌  
[2009年08月19日]
【政经】陕西排查省内铅汞企业  
[2009年08月19日]
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