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即时要闻
中小板指升0.32%  
[2011年07月18日]
创业板指跌0.53%  
[2011年07月18日]
沪深B股小幅回落  
[2011年07月18日]
沪深股市小幅调整  
[2011年07月18日]
福建将建设海峡蓝色经济试验区  
[2011年07月18日]
台北股市下跌0.42%  
[2011年07月18日]
中断16天的汶川生命线全面通车  
[2011年07月18日]
韩美将举行“乙支自由卫士”联合军演  
[2011年07月18日]
上海静安大火案开审 首批被告5人被定罪  
[2011年07月18日]
上海市第二中级人民法院１８日开庭审理上海“１１·１５”特大火灾系列案中的原静安区建设和交通委员会主任高伟忠等５人滥用职权、受贿案。
福建：今年保障房项目8月底前全部开工建设  
[2011年07月18日]
智利地铁发生枪击事件3人死亡  
[2011年07月18日]
伦敦警察局局长斯蒂芬森宣布辞职  
[2011年07月18日]
江苏银行新增1000亿元信贷支持中小企业发展   
[2011年07月18日]
黑龙江省83万套保障房建设任务已开工近半   
[2011年07月18日]
武汉可售房源需15个月消化 房价下行压力加大   
[2011年07月18日]
陕西：国家信息安全产业园项目正式启动  
[2011年07月18日]
*ST三联25日起恢复上市  
[2011年07月18日]
IMF官员说希腊债务已悬在“刀口”  
[2011年07月18日]
人民币对美元汇率继续小幅回落  
[2011年07月18日]
国际财经快报  
[2011年07月18日]
苏丹央行行长宣布新货币即将面市  
[2011年07月18日]
2011年规模以上快递企业收入将达到700亿元  
[2011年07月18日]
浙江鼓励开发区等单位自主建设公租房  
[2011年07月18日]
陕西发行68亿元地方政府债券  
[2011年07月18日]
香港注册公司总数超过90万  
[2011年07月18日]
律师称穆巴拉克陷入昏迷但医院否认  
[2011年07月18日]
美国表示支持希腊努力应对债务危机  
[2011年07月18日]
法国发生两起小型飞机事故造成4人死亡  
[2011年07月18日]
阿富汗总统高级顾问遇袭身亡  
[2011年07月18日]
以色列耶路撒冷发生森林火灾  
[2011年07月18日]
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