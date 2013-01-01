设为首页　|　加入收藏 　| 　
《财经网》首页 > 新闻 > 即时要闻
即时要闻
【金融】美联储调查：信贷紧缩将持续至2010年中  
[2009年08月18日]
【金融】台北股市大跌142点  
[2009年08月18日]
【海外】美专家：美经济将现U形复苏  
[2009年08月18日]
【金融】CIT迈出避免破产关键一步  
[2009年08月18日]
【政经】“莫拉克”已造成台湾127人死亡  
[2009年08月18日]
【海外】塔利班大毛拉奥马尔被抓  
[2009年08月18日]
【海外】英专家：英经济复苏将呈“宽U形”  
[2009年08月18日]
【海外】韩前总统金大中病逝  
[2009年08月18日]
【产业】美二季度住房抵押贷款逾期偿还比例创新高  
[2009年08月18日]
【产业】美《读者文摘》出版商拟申请破产保护  
[2009年08月18日]
【金融】央行18日发行450亿1年期央票  
[2009年08月18日]
【政经】1至7月内地与港贸易额下降23.6％  
[2009年08月18日]
【产业】今年1至7月两岸贸易额同比下降35.1%  
[2009年08月18日]
【海外】今年前7个月俄工业生产同比下降14.2％  
[2009年08月18日]
【金融】7月大小非减持规模再创历史新高  
[2009年08月18日]
【海外】奥巴马重申在2011年底前从伊拉克撤军  
[2009年08月18日]
【金融】国际财经快报  
[2009年08月18日]
【海外】格鲁吉亚称18日正式退出独联体  
[2009年08月18日]
【金融】人民币对美元汇率中间价继续小幅回落   
[2009年08月18日]
【海外】奥巴马称阿富汗战争“值得打下去”   
[2009年08月18日]
【海外】韩美举行联合军事演习  
[2009年08月18日]
【金融】美长期国债6月份净流入额增907亿美元  
[2009年08月18日]
【金融】中国一年来首度较大规模减持美国国债  
[2009年08月18日]
【金融】17日芝加哥大豆期货跌至3周低点  
[2009年08月18日]
【金融】国际油价17日继续下跌  
[2009年08月18日]
【金融】17日纽约汇市美元上涨  
[2009年08月18日]
【金融】17日纽约黄金期货价格大跌  
[2009年08月18日]
【金融】17日LME金属期货价格普跌  
[2009年08月18日]
【金融】17日纽约股市遭重挫  
[2009年08月18日]
【产业】国际油价17日继续下跌  
[2009年08月18日]
  • 首页 
  • 上一页 
  • 下一页 
  • 末页 
  •  
  • Go
    • 编辑推荐热点文章最新点评
    专题报道
    中国多地出现电荒
    金融资本
  • 刘明康：防范影子银行风险传递 引导民间借贷阳光化
  • 银监会主席刘明康在CEO组织峰会上讲话（全文）
  • 央行周四将发行3个月及3年期央票共210亿元
  • 投中集团：多家A股工程机械企业拟赴港上市
  • 海通证券拟月底前递交上市申请 最多集资117亿
    • 公司产业
  • 文化大赏“印象武隆”4月公演
  • 工信部：正在制定移动智能终端管理办法
  • 今冬主要天然气生产商计划供气增长两成
  • 温家宝：中国将坚持创新驱动
  • “限娱令”短期将影响收视率
    • 政治经济
  • 统计局：2月京沪房价 现调控以来首次同比下降
  • 外交部发言人办公室就王立军事件答问
  • 温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
  • 2011年中国逾200位企业家落马
  • 温州官方：动车事故纪念币非贵金属 旨在表彰
    • 海外新闻
  • 越南6人因涉嫌将21人拐卖到中国充当性奴被捕
  • 日本隐岐岛海岸大量深海鱼浮出 岛民忧大震将至
  • 中东地区动荡局势至少造成550亿美元的经济损失
  • 福布斯发布2011全球最具价值的体育品牌
  • 诺贝尔经济学奖今日揭晓：美国学者呼声最高
    • 　联系我们　|　加入我们　|　广告业务　|　《财经》奖学金　|　环境公益中心　|　《财经》会议　|　关于我们　|　友情链接　|　sitemap
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
    Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究