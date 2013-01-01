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即时要闻
【金融】17日伦敦股市大幅收低  
[2009年08月18日]
【金融】国开行在港发行20亿元人民币债券  
[2009年08月18日]
【海外】欧盟批准为德国工业银行提供担保  
[2009年08月17日]
【金融】17日美股开盘即大幅下挫  
[2009年08月17日]
【产业】国航宣布收购12.5%国泰航空股权  
[2009年08月17日]
【政经】沪一特大非法集资诈骗案一审宣判  
[2009年08月17日]
【政经】国家电网启动抗旱应急预案  
[2009年08月17日]
【产业】中移动推出线上软件商店  
[2009年08月17日]
【海外】日本17日晚发生强烈地震  
[2009年08月17日]
【产业】欧佩克周平均油价超70美元每桶  
[2009年08月17日]
【金融】17日亚太主要股市全线下跌  
[2009年08月17日]
【金融】17日香港恒指跌3.62%  
[2009年08月17日]
【金融】17日国内现货金银大幅下挫  
[2009年08月17日]
【金融】沪深B股双双暴跌  
[2009年08月17日]
【金融】17日中小板指数跌6.97%  
[2009年08月17日]
【海外】日本六党党首举行公开辩论  
[2009年08月17日]
【产业】上周土地推出、成交量下滑  
[2009年08月17日]
【海外】联合国驻索马里援助机构遭袭  
[2009年08月17日]
【政经】商务部副部长赴美交涉特保案  
[2009年08月17日]
【海外】俄印古什恐怖袭击数十人伤亡  
[2009年08月17日]
【政经】商务部肯定铁矿石谈判结果  
[2009年08月17日]
【政经】国务院处理三起特别重大安全事故  
[2009年08月17日]
【政经】商务部：下半年外贸出口或将月度回升  
[2009年08月17日]
【政经】吴邦国主持召开委员长会议  
[2009年08月17日]
【政经】中国市场消费增速加快  
[2009年08月17日]
【金融】17日沪指跌破2900点  
[2009年08月17日]
【金融】台北股市大跌137点  
[2009年08月17日]
【金融】东京股市日经股指大跌3.1%  
[2009年08月17日]
【金融】瑞银将向美国提供5000个秘密账户信息  
[2009年08月17日]
【产业】商务部副部长：中国坚决反对特保措施  
[2009年08月17日]
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