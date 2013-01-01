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即时要闻
【政经】北方5省份旱情严重   
[2009年08月15日]
【政经】成品粮、猪肉和禽蛋价格上涨  
[2009年08月15日]
【产业】中海油回应美国公司行贿  
[2009年08月15日]
【政经】台风造成台湾121死亡  
[2009年08月15日]
【政经】国航两岸定期航班8月31日开通  
[2009年08月15日]
【政经】台办表示大陆愿提供台所需救灾物资及器械  
[2009年08月15日]
【海外】印度总理阐述内政外交重点  
[2009年08月15日]
【政经】中国和东盟签署《投资协议》  
[2009年08月15日]
【政经】《求是》发表温家宝总理重要文章　　  
[2009年08月15日]
【海外】李明博表示期待韩朝对话  
[2009年08月15日]
【金融】基金本周净值整体下跌  
[2009年08月15日]
【政经】中国和阿根廷磋商解决贸易争端  
[2009年08月15日]
【金融】美国又一银行被关闭　  
[2009年08月15日]
【金融】欧洲多数大银行业绩超预期　  
[2009年08月15日]
【金融】沪深股市流通市值一周减近6%  
[2009年08月15日]
【金融】震荡市中基金再迎“分红潮”  
[2009年08月15日]
【产业】国际油价大幅下跌   
[2009年08月15日]
【金融】美国股市回落  
[2009年08月15日]
【金融】伦敦金交所金属期货价格普跌  
[2009年08月15日]
【金融】纽约汇市美元上涨  
[2009年08月15日]
【金融】纽约黄金期货下跌   
[2009年08月15日]
【金融】伦敦股市收低   
[2009年08月15日]
【海外】两艘被劫埃及渔船制服索马里海盗   
[2009年08月15日]
【海外】芬兰航空将裁员200人  
[2009年08月15日]
【海外】美7月工业产值升幅超预期  
[2009年08月15日]
【政经】港澳新流感病例分别达6640和339例  
[2009年08月14日]
【海外】美国消费价格7月份环比持平  
[2009年08月14日]
【金融】中国平安上半年净利润下降近四成  
[2009年08月14日]
【政经】台湾因“莫拉克”罹难人数估逾500人  
[2009年08月14日]
【政经】凤翔166名铅中毒儿童入院接受免费治疗  
[2009年08月14日]
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