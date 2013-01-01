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即时要闻
【金融】证监会已受理115份创办板上市申请  
[2009年08月14日]
【金融】上半年基金公司管理的基金净值2.5万亿元  
[2009年08月14日]
【金融】上半年期货公司净利润6.79亿元  
[2009年08月14日]
【金融】去年上市公司公司债募资2880亿元  
[2009年08月14日]
【金融】上半年券商总净利润438亿元  
[2009年08月14日]
【金融】第一届创业板发审委14日正式成立  
[2009年08月14日]
【海外】巴西已明显减持美国国债  
[2009年08月14日]
【海外】美国30年期住房抵押贷款利率上升  
[2009年08月14日]
【金融】日经股指早盘上涨1.05%  
[2009年08月14日]
【政经】临安市山体滑坡至少11人被埋  
[2009年08月14日]
【金融】国际财经快报  
[2009年08月14日]
【产业】国际油价13日继续上涨  
[2009年08月14日]
【海外】新任北约秘书长称科索沃属北约优先考虑事宜  
[2009年08月14日]
【海外】潘基文欢迎美国愿改善与联合国关系  
[2009年08月14日]
【金融】纽约汇市美元下跌  
[2009年08月14日]
【金融】美国股市小幅上涨  
[2009年08月14日]
【金融】黄金期货小幅上涨  
[2009年08月14日]
【金融】伦敦股市继续走强  
[2009年08月14日]
【海外】俄达吉斯坦发生枪击事件致11人死亡  
[2009年08月14日]
【海外】奥巴马将出席亚太经合组织会议  
[2009年08月14日]
【海外】伊拉克北部遭自杀式爆炸袭击50人死伤  
[2009年08月14日]
【海外】美国企业库存连续十个月下降  
[2009年08月14日]
【产业】家电“以旧换新”销售回收企业已招标确定  
[2009年08月13日]
【产业】东盟与印度在曼谷签署《货物贸易协议》  
[2009年08月13日]
【产业】李毅中：中国在铁矿石国际贸易中话语权不够  
[2009年08月13日]
【海外】德国经济今年第二季度增长0.3%  
[2009年08月13日]
【政经】吴光：加快落实关闭破产企业退休人员参保政策  
[2009年08月13日]
【金融】银监会启动消费金融公司试点审批工作  
[2009年08月13日]
【政经】上半年四项社保基金总收入达6966亿元  
[2009年08月13日]
【海外】在朝被扣押韩员工获释回到韩国  
[2009年08月13日]
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