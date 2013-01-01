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即时要闻
【金融】证监会通报四起证券市场违法违规案件  
[2009年08月13日]
【产业】药监局拟发文规范食品安全事故报告制度  
[2009年08月13日]
【产业】猪肉、鸡蛋价格继续上涨  
[2009年08月13日]
【金融】养老保险参保人数创新高  
[2009年08月13日]
【产业】李嘉诚：旗下公司有可能到内地上市  
[2009年08月13日]
【政经】李克强：稳步推进公立医院改革试点  
[2009年08月13日]
【产业】财政部：家电“以旧换新”当场兑付  
[2009年08月13日]
【海外】欧元区经济二季度环比下降0.1%  
[2009年08月13日]
【金融】亚太地区主要股市普遍上涨  
[2009年08月13日]
【金融】13日上海期金全线收涨  
[2009年08月13日]
【金融】恒指涨2.09%  
[2009年08月13日]
【金融】13日国内现货金银全线收涨  
[2009年08月13日]
【产业】工商总局：6月1日前领取的《食品卫生许可证》仍有效  
[2009年08月13日]
【产业】阿根廷希望继续扩大对华大豆出口  
[2009年08月13日]
【海外】俄官员表示俄将作为单一国家加入WTO  
[2009年08月13日]
【产业】中方回应WTO对出版物市场准入案裁决  
[2009年08月13日]
【金融】深证B指率先反弹  
[2009年08月13日]
【金融】13日认购权证多报升  
[2009年08月13日]
【产业】李毅中：对TD商业化和产业化充满信心  
[2009年08月13日]
【政经】国家主席胡锦涛任免驻外大使  
[2009年08月13日]
【政经】前七个月北京农民收入增幅超城里人  
[2009年08月13日]
【金融】13日沪深股市温和反弹  
[2009年08月13日]
【产业】手机整体销量下降 3G手机蓄积力量  
[2009年08月13日]
【产业】网易第二季度收入逾8.7亿  
[2009年08月13日]
【产业】李毅中呼吁钢厂三年内不要上新项目  
[2009年08月13日]
【金融】13日中小板指数略跌0.07%  
[2009年08月13日]
【金融】东京股市日经股指上涨0.79%  
[2009年08月13日]
【政经】中国三年内将建社区卫生服务机构近1.5万所  
[2009年08月13日]
【金融】台北股市上涨136点  
[2009年08月13日]
【金融】东京日经股指微涨  
[2009年08月13日]
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