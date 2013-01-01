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即时要闻
【政经】因台风滞留阿里山的16名大陆游客脱困  
[2009年08月11日]
【金融】经济危机导致法国财政赤字快速扩大  
[2009年08月11日]
【政经】莫拉克酿严重洪灾 直接经济损失逾92亿  
[2009年08月11日]
【产业】宝钢新一批产品再涨价  
[2009年08月11日]
【金融】11日上海期金全线收跌  
[2009年08月11日]
【金融】亚太地区主要股市多数上涨  
[2009年08月11日]
【金融】深交所：投资者参与创业板应及早办手续  
[2009年08月11日]
【金融】香港恒指创近一年收市新高  
[2009年08月11日]
【金融】沪深B股继续走高  
[2009年08月11日]
【金融】11日认购权证多报升  
[2009年08月11日]
【产业】国内二手车销售重返上升通道  
[2009年08月11日]
【产业】中国明确部分行业广告费和业务宣传费支出税前扣除政策  
[2009年08月11日]
【产业】中国外贸进出口连续第五个月反弹  
[2009年08月11日]
【金融】11日中小板指数上涨0.76%  
[2009年08月11日]
【海外】蒙古国出现禽流感疫情  
[2009年08月11日]
【金融】杭州一涉案金额580余亿非法经营黄金期货案开庭  
[2009年08月11日]
【海外】新加坡今年第二季度经济环比增长20.7%  
[2009年08月11日]
【产业】工商总局发布《流通环节食品安全监督管理办法》  
[2009年08月11日]
【产业】铁矿石现货价突破110美元   
[2009年08月11日]
【金融】逾七成公司二季度净利润环比上升  
[2009年08月11日]
【金融】央行11日公开市场操作回收流动性1050亿元  
[2009年08月11日]
【政经】河北涞源县废弃厂房爆炸案已造成8人死亡  
[2009年08月11日]
【金融】台北股市上涨26点  
[2009年08月11日]
【金融】日本央行将利率水平维持在0.1%不变  
[2009年08月11日]
【金融】韩国央行维持基准利率不变  
[2009年08月11日]
【金融】央行：货币供应继续快速增长  
[2009年08月11日]
【政经】新疆喀什至和田铁路开始铺轨  
[2009年08月11日]
【金融】日经股指早盘上涨0.20%  
[2009年08月11日]
【金融】11日人民币市场汇价  
[2009年08月11日]
【金融】国际财经快报  
[2009年08月11日]
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