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即时要闻
【海外】南奥塞梯封锁与格鲁吉亚内地行政边界  
[2009年08月05日]
【金融】中小板指数涨0.89%  
[2009年08月05日]
【政经】北京市:高校毕业生就业率近九成  
[2009年08月05日]
【金融】台北股市下跌107点  
[2009年08月05日]
【金融】诺森罗克银行上半年亏损同比上升24%  
[2009年08月05日]
【金融】美国拟禁止股市“闪电指令”交易  
[2009年08月05日]
【产业】二季度日本八大车商多数亏损  
[2009年08月05日]
【产业】淡水河谷今年铁矿石产量预计下降30%  
[2009年08月05日]
【政经】赤峰发生氨气泄漏事故已知30余人中毒  
[2009年08月05日]
【政经】赤峰市建委主任被提名免职  
[2009年08月05日]
【海外】H1N1继续扩散已造成全球1154人死亡  
[2009年08月05日]
【海外】美健身房枪击案造成约20人死伤  
[2009年08月05日]
【金融】ETF出现持续净申购  
[2009年08月05日]
【产业】法国电价8月中旬可能普遍上调  
[2009年08月05日]
【产业】丰田、宝马业绩好转  
[2009年08月05日]
【金融】七月基金开户数环比增六成  
[2009年08月05日]
【产业】伊拉克7月石油出口量创新高  
[2009年08月05日]
【金融】渣打银行上半年税前利润创新高  
[2009年08月05日]
【金融】上证社会责任指数正式发布  
[2009年08月05日]
【金融】国内首家金融产业投资基金挂牌  
[2009年08月05日]
【金融】人民币对美元汇率中间价小幅回落  
[2009年08月05日]
【海外】美参议院批准亨茨曼任驻华大使  
[2009年08月05日]
【政经】卫生部：用规定剂量辐照食品安全  
[2009年08月05日]
【金融】IMK称欧洲央行应降息以压低欧元汇率  
[2009年08月05日]
【金融】伦敦金属交易所金属期货价格涨跌互现  
[2009年08月05日]
【金融】纽约黄金期货上涨至两个月高点  
[2009年08月05日]
【金融】4日伦敦股市微幅下挫  
[2009年08月05日]
【海外】白宫否认克林顿给朝带去奥巴马口信  
[2009年08月05日]
【海外】美国6月份个人消费开支增加　  
[2009年08月05日]
【金融】国际油价4日小幅回落  
[2009年08月05日]
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