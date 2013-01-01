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即时要闻
【产业】日本国内上半年汽车产量跌至34年来最低水平  
[2009年07月31日]
【政经】四川金阳县发生泥石流灾害  
[2009年07月31日]
【产业】埃克森美孚二季度盈利减超六成  
[2009年07月31日]
【产业】中国中铁签委内瑞拉铁路75亿美元项目  
[2009年07月31日]
【产业】雷诺上半年亏损27亿欧元  
[2009年07月31日]
【海外】德国7月失业率升至8.3%  
[2009年07月31日]
【金融】东京日经股指早盘涨1.37%  
[2009年07月31日]
【金融】国际财经快报  
[2009年07月31日]
【产业】法航-荷航首财季亏损超4亿欧元  
[2009年07月31日]
【海外】日本6月核心消费价格指数跌幅再创纪录  
[2009年07月31日]
【海外】美特使呼吁解除对苏丹制裁  
[2009年07月31日]
【海外】日本6月失业率升至5.4%  
[2009年07月31日]
【海外】IMF预测欧元区明年“温和复苏”  
[2009年07月31日]
【金融】巴黎股市CAC40指数创年内新高  
[2009年07月31日]
【产业】伦敦金属交易所金属期货价普涨  
[2009年07月31日]
【海外】奥巴马称二季度美经济仍将下滑  
[2009年07月31日]
【金融】纽约股市全面走高  
[2009年07月31日]
【海外】美众院通过6360亿美元国防拨款案  
[2009年07月31日]
【金融】纽约黄金期货小幅反弹  
[2009年07月31日]
【产业】国际油价30日强劲反弹  
[2009年07月31日]
【海外】法将在深海搜寻法航失事客机“黑匣子”  
[2009年07月31日]
【海外】美签署联合国《残疾人权利公约》  
[2009年07月31日]
【政经】中国中东问题特使吴思科访叙利亚  
[2009年07月31日]
【海外】洪被免总统塞拉亚返回马那瓜  
[2009年07月31日]
【金融】伦敦股市强劲上扬  
[2009年07月31日]
【政经】台湾现第一起新流感死亡病例  
[2009年07月31日]
【海外】尼日利亚打死约300名制造骚乱者  
[2009年07月31日]
【海外】法国现首例新流感死亡病例  
[2009年07月31日]
【产业】大众汽车二季度净利降83%  
[2009年07月30日]
【政经】北京又一夏令营现新流感疫情  
[2009年07月30日]
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