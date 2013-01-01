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即时要闻
【金融】欧元区信贷紧缩趋势有所改观  
[2009年07月30日]
【金融】东京日经股指早盘微涨  
[2009年07月30日]
【金融】人民币对美元汇率小幅回落  
[2009年07月30日]
【产业】标致雪铁龙上半年业绩大幅下滑  
[2009年07月30日]
【金融】中国建筑上市首日机构买入13.09亿  
[2009年07月30日]
【产业】安赛乐米塔尔上半年亏损超18亿美元  
[2009年07月30日]
【海外】奥巴马称美经济衰退或近尾声  
[2009年07月30日]
【海外】墨西哥央行下调经济增长预期  
[2009年07月30日]
【海外】德国消费价格指数22年来首次负增长  
[2009年07月30日]
【金融】人民币市场汇价(7月30日)  
[2009年07月30日]
【海外】美联储调查显示美经济现企稳迹象  
[2009年07月30日]
【金融】纽约股市小幅下跌  
[2009年07月30日]
【金融】纽约汇市美元上涨  
[2009年07月30日]
【金融】纽约黄金期货价跌至两周低点  
[2009年07月30日]
【产业】国际油价29日下挫近6%  
[2009年07月30日]
【海外】雅虎微软达成搜索和广告业务合作  
[2009年07月30日]
【政经】台屏东海域发生5.3级地震  
[2009年07月30日]
【政经】15名“7·5”事件犯罪嫌疑人公开通缉  
[2009年07月30日]
【海外】潘基文关注朝鲜拒返六方会谈  
[2009年07月30日]
【金融】29日伦敦股市收高  
[2009年07月30日]
【政经】中美S&ED中方代表团回国  
[2009年07月30日]
【产业】雅虎和微软达成搜索业务合作  
[2009年07月29日]
【海外】王岐山会见美联储主席伯南克  
[2009年07月29日]
【政经】辛格就季羡林逝世致函温家宝  
[2009年07月29日]
【金融】央行：上半年累计发债同比增逾七成  
[2009年07月29日]
【政经】中国内地确诊新流感突破2000例  
[2009年07月29日]
【海外】印尼遭爆炸袭击酒店恢复营业  
[2009年07月29日]
【产业】戴姆勒二季度亏损10亿欧元  
[2009年07月29日]
【政经】教育部严禁扣发未就业学生证书  
[2009年07月29日]
【金融】野村控股六个季度首次盈利  
[2009年07月29日]
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