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即时要闻
【金融】29日亚太股市多数下跌  
[2009年07月29日]
【金融】29日港股跌2.37%  
[2009年07月29日]
【政经】社保业务档案管理规定9月施行  
[2009年07月29日]
【政经】张海超被认定工伤提请伤残鉴定  
[2009年07月29日]
【产业】微软急发补丁修复视频漏洞  
[2009年07月29日]
【政经】邓小平夫人卓琳逝世  
[2009年07月29日]
【政经】上半年城镇单位在岗职工工资数据发布  
[2009年07月29日]
【金融】29日上期金全线收跌  
[2009年07月29日]
【产业】东风日产投资50亿元建新厂  
[2009年07月29日]
【政经】外交部召日大使交涉热比娅窜访  
[2009年07月29日]
【政经】胡锦涛电贺巴基耶夫当选吉总统  
[2009年07月29日]
【金融】29日国内现货金银全线收跌  
[2009年07月29日]
【金融】沪深B股大幅下挫  
[2009年07月29日]
【金融】29日中小板指数低开低走  
[2009年07月29日]
【海外】施瓦辛格签新预算案缩减开支  
[2009年07月29日]
【政经】食用农产品和生产资料价格上涨  
[2009年07月29日]
【政经】铁道部安全总监赴南宁指挥救援  
[2009年07月29日]
【政经】乌市又抓253名“7·5”嫌疑人  
[2009年07月29日]
【产业】福建新大陆公司为首家陆资赴台企业  
[2009年07月29日]
【政经】上半年内地与澳门贸易额降29.1%  
[2009年07月29日]
【海外】委内瑞拉冻结与哥伦比亚外交  
[2009年07月29日]
【金融】29日沪深股市双双暴跌  
[2009年07月29日]
【金融】日经股指上涨0.26%  
[2009年07月29日]
【金融】台北股市下跌59点  
[2009年07月29日]
【政经】焦柳线列车脱轨事故抢险救援正在进行  
[2009年07月29日]
【产业】IBM拟12亿美元收购SPSS  
[2009年07月29日]
【产业】JFE控股首现上半财年报亏  
[2009年07月29日]
【海外】美监管机构将限制石油期货投机  
[2009年07月29日]
【政经】两岸开通空中双向直达新航路  
[2009年07月29日]
【政经】税务总局要求加强对跨境关联交易监控  
[2009年07月29日]
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