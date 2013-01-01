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即时要闻
【金融】28日国内现货金银涨跌互现  
[2009年07月28日]
【政经】二季度中经产业景气指数发布  
[2009年07月28日]
【金融】保监会就保险公司管理规定征求意见  
[2009年07月28日]
【产业】上周楼市成交情况相对黯淡  
[2009年07月28日]
【金融】28日认购权证跌幅多超3%  
[2009年07月28日]
【金融】28日恒指升1.84%  
[2009年07月28日]
【金融】央行：二季度经济复苏超预期  
[2009年07月28日]
【产业】发改委下调汽、柴油价  
[2009年07月28日]
【金融】冠城大通拟配股募资不超16亿元  
[2009年07月28日]
【政经】科兴新流感疫苗临床初显安全  
[2009年07月28日]
【金融】28日沪深B股双双走高  
[2009年07月28日]
【金融】28日A股延续走升势头  
[2009年07月28日]
【金融】央行28日回收流动性650亿元  
[2009年07月28日]
【政经】闵行塌楼事故处理结果宣布  
[2009年07月28日]
【政经】山东潍坊口岸正式对外开放  
[2009年07月28日]
【金融】福建高速获准增发股票  
[2009年07月28日]
【金融】央行：信贷投放存在两方面不确定因素  
[2009年07月28日]
【产业】比亚迪收购湖南美的三湘客车  
[2009年07月28日]
【政经】津晋高速匝道桥倒塌原因查明  
[2009年07月28日]
【政经】中国在渤海海域发现新油气  
[2009年07月28日]
【金融】央行：CPI将于三季度末触底  
[2009年07月28日]
【金融】一年期央票利率继续上行  
[2009年07月28日]
【金融】港金管局将增发407亿港元外汇基金票据  
[2009年07月28日]
【金融】台北股市上涨114点  
[2009年07月28日]
【金融】28日日经股指微跌  
[2009年07月28日]
【海外】加拿大一理财师涉嫌制造“旁氏骗局”被捕  
[2009年07月28日]
【海外】欧盟决定与美就扩大金融交易信息共享谈判  
[2009年07月28日]
【海外】欧盟将向新一代无线通信开放专用频段  
[2009年07月28日]
【海外】法银行和保险监管机构将合并  
[2009年07月28日]
【金融】沪市早盘跌0.34%  
[2009年07月28日]
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