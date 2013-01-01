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即时要闻
【海外】日本6月企业服务价格指数现同比最大降幅  
[2009年07月27日]
【金融】日经股指早盘涨1.75%  
[2009年07月27日]
【金融】27日沪深股市双双高开  
[2009年07月27日]
【海外】瓦努阿图发生6.2级地震  
[2009年07月27日]
【金融】人民币市场汇价  
[2009年07月27日]
【政经】王岐山会见美国国会议员  
[2009年07月27日]
【海外】内贾德8月5日就任伊朗总统  
[2009年07月27日]
【金融】证监会正式受理创业板IPO申请  
[2009年07月26日]
【政经】马英九当选中国国民党主席  
[2009年07月26日]
【海外】印度首艘自主研发的核潜艇下水  
[2009年07月26日]
【政经】新疆开始恢复通信业务  
[2009年07月26日]
【产业】中储粮正式介入国内米业市场  
[2009年07月26日]
【政经】北京国有经济6月利润今年最高  
[2009年07月26日]
【产业】驰宏锌锗上半年利润同比减65%  
[2009年07月26日]
【政经】台湾花莲台东交界发生5.3级地震  
[2009年07月26日]
【政经】崔世安当选澳门第三任特首  
[2009年07月26日]
【政经】贵州晴隆煤矿透水事故责任人被批捕  
[2009年07月26日]
【政经】石首市委书记、政法委书记被免职  
[2009年07月26日]
【政经】台湾南投县发生5.3级地震  
[2009年07月26日]
【产业】浙江统计局称开发商迫不及待涨价危害房地产健康发展  
[2009年07月26日]
【政经】海关提醒外贸企业及时更新“身份证”  
[2009年07月26日]
【政经】北京一夏令营发生新流感疫情36人确诊  
[2009年07月25日]
【海外】日本失业率今年或将创新高  
[2009年07月25日]
【海外】亚太区专家倡议携手应对金融危机  
[2009年07月25日]
【产业】中国沿海综合运价指数继续回升  
[2009年07月25日]
【政经】王岐山等赴美举行首轮中美S&ED  
[2009年07月25日]
【金融】美国今年已倒闭64家银行  
[2009年07月25日]
【海外】巴西和阿根廷承诺解决贸易争端  
[2009年07月25日]
【海外】计票显示苏西洛将连任印尼总统  
[2009年07月25日]
【产业】亚马逊二季度盈利同比下滑10%  
[2009年07月25日]
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