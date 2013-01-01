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即时要闻
【政经】《中华人民共和国食品安全法实施条例》全文  
[2009年07月24日]
【海外】巴基耶夫在吉总统选举中胜出  
[2009年07月24日]
【产业】发改委出台风能标杆上网电价  
[2009年07月24日]
【产业】百度二季度营业收入近11亿元  
[2009年07月24日]
【金融】24日认购权证走势分化  
[2009年07月24日]
【金融】24日上期主力合约小幅下挫  
[2009年07月24日]
【政经】中国将布点高性能计算机实验室  
[2009年07月24日]
【金融】24日恒指收市未上20000点  
[2009年07月24日]
【政经】央企负责人薪酬管理意见即将公布  
[2009年07月24日]
【产业】国内现货金银全线收跌  
[2009年07月24日]
【产业】金地集团定向增发获批  
[2009年07月24日]
【金融】24日深证B指率先回落  
[2009年07月24日]
【金融】24日中小板指数高开低走  
[2009年07月24日]
【产业】中国启动淘汰白炽灯项目  
[2009年07月24日]
【产业】北汽：未与通用达成一致  
[2009年07月24日]
【金融】国开行将发200亿元浮息债  
[2009年07月24日]
【政经】杨洁篪与潘基文举行会谈  
[2009年07月24日]
【海外】南共市或将与韩国建自贸关系  
[2009年07月24日]
【海外】英国新流感疑似病例激增  
[2009年07月24日]
【金融】24日日经股指涨1.55%  
[2009年07月24日]
【金融】24日台股小跌7点  
[2009年07月24日]
【政经】“扁案”将于9月11日宣判  
[2009年07月24日]
【海外】印尼结束总统选举计票  
[2009年07月24日]
【政经】藏尼玛发生5.6级地震暂无伤亡  
[2009年07月24日]
【海外】韩经济二季度环比增2.3%  
[2009年07月24日]
【金融】24日早盘沪指涨1.4%  
[2009年07月24日]
【产业】微软年营业收入首次同比下跌  
[2009年07月24日]
【政经】黔习水嫖宿幼女案一审宣判  
[2009年07月24日]
【产业】大众将与保时捷顺利合并  
[2009年07月24日]
【产业】北汽竞购欧宝方案遭拒  
[2009年07月24日]
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