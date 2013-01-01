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即时要闻
【产业】京四环内期房均价涨至每平米近1.7万元  
[2009年07月23日]
【政经】高虎城在莫斯科会见华商代表  
[2009年07月23日]
【政经】川康定泥石流已致53人失踪  
[2009年07月23日]
【金融】中信银行拟设立控股汽车金融公司  
[2009年07月23日]
【金融】沪深B股继续上行  
[2009年07月23日]
【海外】朝鲜证实最近试射导弹  
[2009年07月23日]
【金融】23日上海期金创反弹新高  
[2009年07月23日]
【政经】外交部就苏丹问题答记者问  
[2009年07月23日]
【政经】辽宁近700万亩农田干旱  
[2009年07月23日]
【金融】23日中小板指数略涨  
[2009年07月23日]
【金融】23日港股急升近3%  
[2009年07月23日]
【金融】23日认购权证交投降温  
[2009年07月23日]
【政经】亚行：中国经济将保持健康增长  
[2009年07月23日]
【政经】河南夏粮总产再创新高  
[2009年07月23日]
【政经】杨洁篪出席东盟外长会议  
[2009年07月23日]
【金融】23日沪指攻破3300点  
[2009年07月23日]
【金融】23日东京股市小幅上涨  
[2009年07月23日]
【金融】23日台股小跌4点  
[2009年07月23日]
【金融】航天机电配股募18亿元获准  
[2009年07月23日]
【金融】久其软件获IPO批文  
[2009年07月23日]
【政经】川康定发生泥石流已四人遇难  
[2009年07月23日]
【产业】波音公司二季度盈利上升  
[2009年07月23日]
【金融】美国富国银行二季度巨额盈利  
[2009年07月23日]
【产业】通用汽车二季度中国销量大增  
[2009年07月23日]
【产业】德政府支持麦格纳收购欧宝  
[2009年07月23日]
【金融】23日早盘沪指涨0.69%  
[2009年07月23日]
【海外】哥总统提出调解洪危机新建议  
[2009年07月23日]
【政经】偃师化工厂爆炸死者已达八人  
[2009年07月23日]
【金融】大摩二季度净亏逾12亿美元  
[2009年07月23日]
【金融】央行发行50亿元三月期央票  
[2009年07月23日]
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