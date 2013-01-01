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    ·【海外】奥巴马称不能接受伊朗发展核武器2008年11月08日
    ·【海外】奥巴马说应对经济挑战是首要任务2008年11月08日
    ·【产业】国际油价小幅反弹2008年11月08日
    ·【金融】伦敦股市止跌反弹 2008年11月08日
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    ·【海外】俄罗斯民众纪念十月革命91周年2008年11月08日
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