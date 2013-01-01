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即时要闻
【产业】国际油价21日继续上涨  
[2009年07月22日]
【金融】21日伦敦股市继续上涨  
[2009年07月22日]
【金融】21日纽约股市小幅收高  
[2009年07月22日]
【金融】21日纽约期金价格下跌  
[2009年07月22日]
【金融】中国人寿上半年保费收入1865亿元  
[2009年07月21日]
【金融】首只香港交易所买卖基金获准到台发售  
[2009年07月21日]
【产业】沃尔沃集团出现季度巨亏  
[2009年07月21日]
【政经】香港特区政府部分高层调动  
[2009年07月21日]
【政经】中国加强对进口网络游戏审批管理  
[2009年07月21日]
【海外】全球新流感死亡患者超700人  
[2009年07月21日]
【政经】乌鲁木齐98%商业网点恢复营业  
[2009年07月21日]
【政经】贵州今年报告13例手足口病死亡病例  
[2009年07月21日]
【政经】国家民委：民族政策符合国情  
[2009年07月21日]
【产业】中石化上半年原油产量同比增长1.18%  
[2009年07月21日]
【政经】《个体工商户条例》公开征求意见  
[2009年07月21日]
【金融】21日港股收报19502点  
[2009年07月21日]
【产业】振华重工获22亿美元大单  
[2009年07月21日]
【金融】21日中小板指数急挫3%  
[2009年07月21日]
【金融】21日上海期金主力小幅上涨  
[2009年07月21日]
【金融】21日国内现货金银涨跌互现  
[2009年07月21日]
【产业】中石油建千万吨级全加工俄原油基地  
[2009年07月21日]
【金融】21日认购权证升幅均超4%  
[2009年07月21日]
【金融】基金管理规模达23064余亿元  
[2009年07月21日]
【金融】21日沪深B指跌幅超1%  
[2009年07月21日]
【产业】日本粗钢产量创史上最大跌幅  
[2009年07月21日]
【金融】金融地产股为二季度基金增持重点  
[2009年07月21日]
【政经】浙江出现50年一遇高温  
[2009年07月21日]
【金融】21日沪深股市回落  
[2009年07月21日]
【政经】黑龙江耕地面积增2.4万亩  
[2009年07月21日]
【金融】中小企业已占农行法人信贷多数  
[2009年07月21日]
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