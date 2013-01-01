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即时要闻
【金融】7月26日起受理创业板发行上市申请  
[2009年07月20日]
【政经】马晓天刘源等晋升上将  
[2009年07月20日]
【政经】新疆选调500余少数民族干部到乌维稳  
[2009年07月20日]
【金融】亚太主要股市全线上涨  
[2009年07月20日]
【金融】上半年中国保费收入小幅增长  
[2009年07月20日]
【海外】日在野党支持率远超自民党  
[2009年07月20日]
【政经】全食带多云有雨  
[2009年07月20日]
【政经】飙车案被告胡斌父母不满判决  
[2009年07月20日]
【金融】20日上海期金收涨  
[2009年07月20日]
【产业】20日国内现货金银收涨  
[2009年07月20日]
【产业】国际油价升至每桶64美元以上  
[2009年07月20日]
【金融】港股创十个月新高  
[2009年07月20日]
【产业】6月中国棉价略升  
[2009年07月20日]
【政经】近3万人上半年死于交通事故  
[2009年07月20日]
【政经】杭州飙车案被告胡斌获刑三年  
[2009年07月20日]
【产业】毕马威：中国钢材需求4.27亿吨  
[2009年07月20日]
【金融】20日沪深B股涨幅双双超1%  
[2009年07月20日]
【金融】20日认购权证多报升  
[2009年07月20日]
【金融】万马电缆20日起复牌  
[2009年07月20日]
【金融】20日中小板指数劲升2.25%  
[2009年07月20日]
【产业】发改委：中国纺织生产回暖  
[2009年07月20日]
【金融】20日沪指大涨2.4% 超越3200点  
[2009年07月20日]
【政经】甘肃陇南暴雨50万人受灾  
[2009年07月20日]
【政经】深圳地铁工地塌陷一人失踪  
[2009年07月20日]
【金融】20日台股涨1.28%  
[2009年07月20日]
【海外】第42届东盟外长会议开幕  
[2009年07月20日]
【金融】吴定富称保险机构面临较大压力  
[2009年07月20日]
【金融】去年亏损券商上半年均“摘帽”  
[2009年07月20日]
【金融】41家券商上半年盈利近200亿元  
[2009年07月20日]
【金融】20日早盘沪指涨1.54%  
[2009年07月20日]
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