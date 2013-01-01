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即时要闻
【政经】乌“7·5”事件首批嫌犯甄别近尾声  
[2009年07月16日]
【政经】乌“七·五”事件首批嫌犯甄别近尾声  
[2009年07月16日]
【海外】印度巴基斯坦两国总理在埃及会晤  
[2009年07月16日]
【金融】恒生指数升103点  
[2009年07月16日]
【政经】重庆官方通报张弢案  
[2009年07月16日]
【政经】澳门候选特首谈博彩业  
[2009年07月16日]
【政经】内蒙古阿拉善右旗发生4.5级地震  
[2009年07月16日]
【政经】温家宝会见骆家辉和朱棣文  
[2009年07月16日]
【金融】16日台股涨0.61%  
[2009年07月16日]
【政经】民进党拟开除参加国共论坛党员党籍  
[2009年07月16日]
【海外】洪临时政府重启宵禁措施  
[2009年07月16日]
【海外】180名经济学家呼吁维护美联储独立性  
[2009年07月16日]
【海外】法将购9400万支新流感疫苗  
[2009年07月16日]
【海外】IMF称日经济现稳定征兆前景不明朗  
[2009年07月16日]
【金融】大陆银联卡将可在台消费  
[2009年07月16日]
【政经】“7·5”事件108具遗体身份确认  
[2009年07月16日]
【金融】15日纽约汇市美元走软  
[2009年07月16日]
【金融】16日早盘沪指涨0.71%  
[2009年07月16日]
【海外】洪临时总统称愿有条件辞职  
[2009年07月16日]
【产业】6月欧洲汽车销量上升  
[2009年07月16日]
【产业】二季度全球PC发货量降5%  
[2009年07月16日]
【政经】国家统计局发布上半年经济数据  
[2009年07月16日]
【产业】通用将在巴西投资10亿美元  
[2009年07月16日]
【海外】新西兰地震未造成人员伤亡  
[2009年07月16日]
【海外】美加州新财年预算方案将达成  
[2009年07月16日]
【金融】16日人民币对美元汇率走升  
[2009年07月16日]
【金融】16日沪深股市双双高开  
[2009年07月16日]
【政经】陈德铭会见骆家辉  
[2009年07月16日]
【海外】刚果（布）现任总统赢得选举  
[2009年07月16日]
【海外】朝呼吁在核问题上尊重主权  
[2009年07月16日]
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