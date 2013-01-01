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即时要闻
【政经】第五届两岸经贸文化论坛共同建议  
[2009年07月12日]
【政经】大陆惠台新政策将密切两岸文教交流  
[2009年07月12日]
【政经】重庆暴雨致12人死亡13人失踪  
[2009年07月12日]
【海外】俄在达吉斯坦打死五名非法武装分子  
[2009年07月12日]
【海外】日本东京都议会选举开始投票  
[2009年07月12日]
【海外】印度在建地铁高架桥坍塌五人死亡  
[2009年07月12日]
【金融】2009记账式附息国债15日上市交易  
[2009年07月12日]
【政经】三名矿工被困25天后奇迹生还  
[2009年07月12日]
【海外】秘鲁总统宣布对内阁进行重大改组  
[2009年07月12日]
【海外】印度两木船翻沉至少16人遇难  
[2009年07月12日]
【海外】阿根廷百人死于甲型流感  
[2009年07月12日]
【政经】公安部增设西安长沙昆明三口岸台胞签注点  
[2009年07月12日]
【政经】旅游者重庆遇山洪七人死亡12人失踪  
[2009年07月12日]
【海外】哈萨克斯坦专家称暴力犯罪事件为任何法治国家所不容  
[2009年07月12日]
【政经】香港新增58宗新流感确诊病例  
[2009年07月12日]
【海外】伊北部汽车炸弹袭击致40人死伤  
[2009年07月12日]
【海外】11日22时甲型H1N1流感疫情  
[2009年07月12日]
【政经】上合组织就“7·5”事件发表声明  
[2009年07月11日]
【政经】贵州三名副州长公开检讨  
[2009年07月11日]
【政经】重庆万州游客遭遇山洪 7人遇难  
[2009年07月11日]
【产业】奇瑞汽车正式进入巴西市场  
[2009年07月11日]
【政经】中国将为中小学校舍建安全档案  
[2009年07月11日]
【政经】云南姚安地震补偿标准与汶川相同  
[2009年07月11日]
【政经】河北石人沟矿爆炸 八死八伤  
[2009年07月11日]
【产业】沃尔沃召回部分进口S80轿车  
[2009年07月11日]
【政经】社保基金上半年投资收益率近10%  
[2009年07月11日]
【海外】二季度日本制造业亏损缩小  
[2009年07月11日]
【政经】国家图书馆名誉馆长任继愈逝世  
[2009年07月11日]
【政经】季羡林先生逝世  
[2009年07月11日]
【金融】中国建筑获IPO批文 下周发行  
[2009年07月11日]
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