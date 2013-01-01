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即时要闻
【金融】9日沪深股市稳步走升  
[2009年07月09日]
【海外】韩央行连续五个月冻结基准利率  
[2009年07月09日]
【政经】二季度中国企业景气转降为升  
[2009年07月09日]
【海外】澳失业率升至近六年最高  
[2009年07月09日]
【海外】美称机关网站遭袭系朝鲜主使  
[2009年07月09日]
【金融】9日日经股指跌1.38%  
[2009年07月09日]
【海外】委内瑞拉停止向洪都拉斯供油  
[2009年07月09日]
【金融】9日台股涨1.2%  
[2009年07月09日]
【产业】麦格纳继续与通用欧洲谈判收购欧宝  
[2009年07月09日]
【产业】爱立信与中国签署17亿美元采购框架协议  
[2009年07月09日]
【产业】欧佩克预计全球原油需求将长期保持低迷  
[2009年07月09日]
【政经】重庆合川矿难共造成五人死亡  
[2009年07月09日]
【产业】中国通用飞机需求量将达万架  
[2009年07月09日]
【政经】巴基斯坦维吾尔族侨胞支持祖国统一稳定  
[2009年07月09日]
【金融】日本日经指数早盘下跌0.53％  
[2009年07月09日]
【产业】上半年国产汽车销量创新高  
[2009年07月09日]
【金融】人民币市场汇价（7月9日）  
[2009年07月09日]
【海外】国际财经快报  
[2009年07月09日]
【海外】IMF预测世界经济正开始走出衰退  
[2009年07月09日]
【政经】中央企业减少4户调整为136户  
[2009年07月09日]
【政经】“7·5”暴力事件犯罪分子将被严惩  
[2009年07月09日]
【海外】美国消费信贷连续四个月下降  
[2009年07月09日]
【政经】戴秉国会见墨总统卡尔德龙  
[2009年07月09日]
【海外】美政府和医院就医改达成协议  
[2009年07月09日]
【海外】八国同意2050年温室气体排放量减半  
[2009年07月09日]
【金融】8日纽约股市涨跌互现  
[2009年07月09日]
【产业】8日国际油价继续下跌  
[2009年07月09日]
【金融】8日伦敦股市收低  
[2009年07月09日]
【海外】欧盟委员会重罚德法能源巨头  
[2009年07月08日]
【政经】“7·5”犯罪嫌疑人绝大多数已抓获  
[2009年07月08日]
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