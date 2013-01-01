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即时要闻
【海外】快速计票显示苏西洛有望连任  
[2009年07月08日]
【政经】热比娅在华盛顿聚众示威  
[2009年07月08日]
【政经】乌市市长称正辨认死者身份  
[2009年07月08日]
【金融】6月人民币新增贷款再超万亿元  
[2009年07月08日]
【海外】八国集团首脑会议开幕  
[2009年07月08日]
【金融】农行向宝钢授信500亿元  
[2009年07月08日]
【政经】高盛高华称二季度中国经济增速近8%  
[2009年07月08日]
【金融】银监会发文规范理财投资  
[2009年07月08日]
【政经】孟建柱看望“7·5”事件受伤群众  
[2009年07月08日]
【金融】8日亚太主要股市多数下跌  
[2009年07月08日]
【政经】温家宝主持会议部署深化医卫体制改革  
[2009年07月08日]
【政经】欧洲华侨华人谴责“7·5”事件  
[2009年07月08日]
【产业】东航重新布局北京市场  
[2009年07月08日]
【金融】8日国内现货金银涨跌不一  
[2009年07月08日]
【金融】8日上期金继续下挫  
[2009年07月08日]
【海外】印尼总统选举投票基本结束  
[2009年07月08日]
【海外】美首现抗药性新流感病例  
[2009年07月08日]
【金融】8日认购权证近半跌超1%  
[2009年07月08日]
【金融】8日香港恒指跌0.79%  
[2009年07月08日]
【政经】胡锦涛结束访意回国  
[2009年07月08日]
【金融】8日沪深股市探底回升  
[2009年07月08日]
【金融】8日上证B指勉强红盘报收  
[2009年07月08日]
【政经】国资委要求央企加强监控金融衍生业务  
[2009年07月08日]
【海外】韩政府主要网站遭黑客攻击  
[2009年07月08日]
【金融】8日日经股指跌2.35%  
[2009年07月08日]
【金融】台北股市下跌0.7%  
[2009年07月08日]
【海外】金正日出席金日成逝世15周年追思会  
[2009年07月08日]
【海外】八国峰会前俄印质疑美元地位  
[2009年07月08日]
【金融】日经股指早盘下跌1.82%  
[2009年07月08日]
【海外】印尼举行总统选举  
[2009年07月08日]
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