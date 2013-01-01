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即时要闻
【金融】人民币市场汇价（7月8日）  
[2009年07月08日]
【政经】沪楼房倒覆事故死者家属获赔77.5万  
[2009年07月08日]
【政经】重庆违规高考考生被取消资格  
[2009年07月08日]
【政经】外交部就新疆“7·5”暴力事件答问  
[2009年07月08日]
【政经】胡锦涛结束访问后提前回国  
[2009年07月08日]
【海外】杰克逊公众追悼会举行  
[2009年07月08日]
【海外】美印寻求开展广泛战略合作  
[2009年07月08日]
【金融】7日纽约股市大幅下挫  
[2009年07月08日]
【产业】7日国际油价继续下跌  
[2009年07月08日]
【金融】7日纽约黄金期货价格上涨  
[2009年07月08日]
【金融】7日伦敦股市小幅收低  
[2009年07月08日]
【金融】7日纽约汇市美元上涨  
[2009年07月08日]
【政经】京因新流感隔离学生解除医观  
[2009年07月07日]
【海外】7日22时新流感疫情数字  
[2009年07月07日]
【政经】中国新增新流感病例情况  
[2009年07月07日]
【海外】奥巴马称美俄应扩大对话合作  
[2009年07月07日]
【政经】上周食用农产品生产资料涨价  
[2009年07月07日]
【政经】民航局确定两岸运输航点班次  
[2009年07月07日]
【产业】工信部：通信费还有降价空间  
[2009年07月07日]
【政经】香港外汇储备资产比5月底增  
[2009年07月07日]
【海外】全球新流感疫情概览  
[2009年07月07日]
【政经】韶关斗殴新疆籍伤者康复顺利  
[2009年07月07日]
【政经】秦刚：荷德应确保中方人员安全  
[2009年07月07日]
【政经】外交部：应认清“东突”本质  
[2009年07月07日]
【政经】胡锦涛出席中意经贸论坛  
[2009年07月07日]
【政经】王乐泉发表电视讲话  
[2009年07月07日]
【金融】中证十大产业指数本月亮相  
[2009年07月07日]
【金融】跨境结算未明显影响汇率  
[2009年07月07日]
【金融】7日亚太股市多数上涨  
[2009年07月07日]
【政经】被印尼扣留中国船员9日获释  
[2009年07月07日]
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