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即时要闻
【金融】粤多家银行启动人民币跨境结算  
[2009年07月07日]
【金融】银监会称应发展银团贷款市场  
[2009年07月07日]
【金融】中国钢材期货首份标准仓单生成  
[2009年07月07日]
【金融】7日认购权证过半报升  
[2009年07月07日]
【金融】7日香港恒指0.65%  
[2009年07月07日]
【金融】7日国内现货金银下跌  
[2009年07月07日]
【金融】7日权重股走弱拖累A股  
[2009年07月07日]
【金融】7日沪深B指跌幅双超1%  
[2009年07月07日]
【金融】7日上期金延续下挫  
[2009年07月07日]
【产业】《反网络病毒自律公约》签订  
[2009年07月07日]
【金融】建行纽约分行推美元清算服务  
[2009年07月07日]
【金融】建行跨境贸易人民币结算试点启动  
[2009年07月07日]
【海外】菲律宾发生两起爆炸事件六人死亡  
[2009年07月07日]
【金融】台北股市上涨65点  
[2009年07月07日]
【金融】日经股指下跌0.34%  
[2009年07月07日]
【政经】乌鲁木齐市委书记表示全市秩序基本恢复  
[2009年07月07日]
【政经】乌鲁木齐警方留置1000余犯罪嫌疑人  
[2009年07月07日]
【政经】乌鲁木齐市委书记表示不会放过在逃犯罪嫌疑人  
[2009年07月07日]
【政经】山西通报一起瞒报的煤矿事故  
[2009年07月07日]
【政经】广东已刑拘13名“6·26”集体斗殴犯罪嫌疑人  
[2009年07月07日]
【海外】国际财经快报  
[2009年07月07日]
【产业】东风收购纳智捷20％股权  
[2009年07月07日]
【产业】“假设开发法”助推地价上涨  
[2009年07月07日]
【海外】6月日本外汇储备下降  
[2009年07月07日]
【金融】日本日经指数早盘下跌0.2％  
[2009年07月07日]
【产业】上海国际汽车城扩大1倍以上  
[2009年07月07日]
【海外】克罗地亚新政府宣誓就职  
[2009年07月07日]
【政经】新疆“7·5”打砸抢烧事件目击记  
[2009年07月07日]
【政经】胡锦涛会见意大利众议长菲尼  
[2009年07月07日]
【海外】安理会就朝发射导弹紧急磋商  
[2009年07月07日]
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