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即时要闻
【金融】人民币市场汇价（7月7日）  
[2009年07月07日]
【海外】美迈阿密市发生枪击案  
[2009年07月07日]
【海外】洪临时政府前往美国寻求出路  
[2009年07月07日]
【金融】6月纽约股市涨跌互见  
[2009年07月07日]
【金融】6日伦敦股市收低  
[2009年07月07日]
【产业】6日国际油价大幅下跌  
[2009年07月07日]
【金融】6日纽约汇市美元上涨  
[2009年07月07日]
【金融】6日纽约黄金期货价格下跌  
[2009年07月07日]
【政经】韩正:在建楼房倒塌是重大责任事故  
[2009年07月06日]
【海外】畅销减肥药阿莱安全性受到调查  
[2009年07月06日]
【政经】崔世安成澳门特首惟一候选人  
[2009年07月06日]
【政经】北京两医院违规收治新流感患者被处罚  
[2009年07月06日]
【政经】澳门一疾控工作人员感染新流感  
[2009年07月06日]
【政经】新流感患者医疗费用管理办法正在制定  
[2009年07月06日]
【政经】新流感防控措施将调整  
[2009年07月06日]
【产业】中粮集团成蒙牛第一大股东  
[2009年07月06日]
【政经】中国遭遇“洪旱两重灾 ”  
[2009年07月06日]
【政经】广州启动300亿元治水工程  
[2009年07月06日]
【金融】亚太主要股市多数下跌  
[2009年07月06日]
【政经】山西大旱致百万人饮水困难  
[2009年07月06日]
【政经】活佛：达赖“民选”接班人非常可笑  
[2009年07月06日]
【政经】南方遭遇近年最严重洪灾  
[2009年07月06日]
【海外】奥巴马首次访俄  
[2009年07月06日]
【政经】贵州暴雨阻断公路多数抢通  
[2009年07月06日]
【海外】日本景气指数继续回升  
[2009年07月06日]
【政经】广西卡马水库炸坝泄洪  
[2009年07月06日]
【政经】新疆全力搜捕打砸抢烧暴徒  
[2009年07月06日]
【政经】胡锦涛会见意大利总统  
[2009年07月06日]
【政经】中央急拨1.7亿元用于防汛  
[2009年07月06日]
【政经】广西18人死于洪灾  
[2009年07月06日]
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