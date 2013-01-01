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即时要闻
【产业】中国联通与上海战略合作  
[2009年07月06日]
【金融】6日上海期金继续下挫  
[2009年07月06日]
【金融】6日认购权证多告跌  
[2009年07月06日]
【金融】日经股指下跌1.38%  
[2009年07月06日]
【产业】联通与沪政府签战略合作协议  
[2009年07月06日]
【金融】沪深B股指数温和走高  
[2009年07月06日]
【金融】地方债发行利率升至1.79%  
[2009年07月06日]
【产业】上周全国住宅用地成交价大涨  
[2009年07月06日]
【金融】6日中小板指数微跌  
[2009年07月06日]
【产业】深圳房价比去年底反弹逾三成  
[2009年07月06日]
【产业】中国大飞机设计研发中心开建  
[2009年07月06日]
【政经】非京生源首次纳入京医保范围  
[2009年07月06日]
【政经】武定停运车辆恢复正常营运  
[2009年07月06日]
【海外】日本决定加强对朝金融限制  
[2009年07月06日]
【政经】曾俊华称香港经济渐现复苏曙光  
[2009年07月06日]
【海外】印炸药工厂爆炸致50人死伤  
[2009年07月06日]
【金融】6日台股跌0.23%  
[2009年07月06日]
【金融】首笔人民币跨境结算交易完成  
[2009年07月06日]
【政经】沪杨浦汽车连环相撞三人死亡  
[2009年07月06日]
【海外】俄成功发射三颗军用卫星  
[2009年07月06日]
【政经】乌鲁木齐暴力事件140人死亡  
[2009年07月06日]
【海外】尼总统否认向尼洪边境派兵  
[2009年07月06日]
【海外】澳失业率可能进一步攀升  
[2009年07月06日]
【产业】通用或将主打电动汽车  
[2009年07月06日]
【产业】万马电缆网上中签率0.13%  
[2009年07月06日]
【产业】四川成渝开始招股  
[2009年07月06日]
【金融】6日早盘沪指涨0.32%  
[2009年07月06日]
【产业】深市数公司7月6日停牌  
[2009年07月06日]
【产业】ST万杰变身“ST鲁置业”  
[2009年07月06日]
【产业】*ST帝贤B“摘星”  
[2009年07月06日]
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