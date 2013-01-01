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即时要闻
【金融】中银香港6日起提供人民币贸易清算服务  
[2009年07月04日]
【政经】澳门新增七宗新流感确诊个案  
[2009年07月04日]
【政经】广西洪涝灾情145万人受灾  
[2009年07月04日]
【海外】朝鲜向东部海上发射七枚导弹  
[2009年07月04日]
【政经】香港4日新确诊26宗新流感个案  
[2009年07月04日]
【政经】广西罗城县卡马水库现严重险情  
[2009年07月04日]
【政经】闵行塌楼开发商致歉并承诺负责  
[2009年07月04日]
【政经】安徽报告两新流感确诊病例  
[2009年07月04日]
【政经】昆明武定运输公司集体停运  
[2009年07月04日]
【海外】朝鲜向海上发射六枚导弹  
[2009年07月04日]
【海外】墨卫生部长称赞中国防控新流感工作  
[2009年07月04日]
【金融】中行首签《人民币贸易结算清算协议书》  
[2009年07月04日]
【海外】新西兰首次确认三例新流感死亡病例  
[2009年07月04日]
【海外】调查显示麻生内阁支持率下降  
[2009年07月04日]
【海外】阿富汗发生自杀式爆炸和冲突33人死亡  
[2009年07月04日]
【海外】洪临时政府宣布退出美洲国家组织  
[2009年07月04日]
【政经】世卫部长会认为新流感疫情仍存不确定性   
[2009年07月04日]
【海外】委政府收购外资控股的委内瑞拉银行  
[2009年07月04日]
【海外】俄议会下院批准《中俄石油领域合作政府间协议》  
[2009年07月04日]
【金融】基金本周净值整体上升  
[2009年07月04日]
【金融】沪深股市流通市值本周增加4.44%  
[2009年07月04日]
【产业】中国沿海(散货)运输市场综合指数呈反弹走势  
[2009年07月04日]
【海外】朝鲜试射两枚导弹  
[2009年07月04日]
【海外】克罗地亚确认首例新流感病例  
[2009年07月04日]
【海外】德国联邦议院批准“坏银行”案  
[2009年07月04日]
【政经】陈竺：中国已作好应对聚集性新流感疫情准备  
[2009年07月04日]
【产业】中国出口集装箱运输市场综合指数小幅反弹  
[2009年07月04日]
【产业】大众汽车6月全球销量上升6%  
[2009年07月04日]
【产业】加一矿业公司将向中投出售股份  
[2009年07月04日]
【金融】3日伦敦股市微幅收高   
[2009年07月04日]
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