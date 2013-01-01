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即时要闻
【金融】2日台北股市上涨88点  
[2009年07月02日]
【政经】央行公布人民币结算标准  
[2009年07月02日]
【政经】皖洪涝灾害386万人受灾  
[2009年07月02日]
【海外】韩朝会谈不欢而散  
[2009年07月02日]
【政经】沪发布食物中毒一级预警  
[2009年07月02日]
【政经】央行：人民币结算出口可退（免）税  
[2009年07月02日]
【海外】美俄将共同限制导弹数量  
[2009年07月02日]
【金融】2日沪指涨1.73%创收盘新高  
[2009年07月02日]
【海外】韩朝在开城举行第三次工作会谈  
[2009年07月02日]
【政经】赣瑞金原国土局长被判18年  
[2009年07月02日]
【产业】美政府对通用重组发最后通牒  
[2009年07月02日]
【产业】美6月汽车销量降幅收窄  
[2009年07月02日]
【海外】世贸称全球贸易额将萎缩一成  
[2009年07月02日]
【金融】2日早盘沪指涨0.90%  
[2009年07月02日]
【金融】IMF通过发行债券框架方案  
[2009年07月02日]
【海外】巴拿马新总统宣誓就职  
[2009年07月02日]
【海外】瑞典正式出任欧盟轮值主席国  
[2009年07月02日]
【海外】克罗地亚总理辞职  
[2009年07月02日]
【金融】1日LME金属期货价格普涨  
[2009年07月02日]
【产业】欧盟将调查汉莎航空收购案  
[2009年07月02日]
【金融】2日人民币对美元汇率走高  
[2009年07月02日]
【金融】芝加哥大豆期货价创三周高点  
[2009年07月02日]
【金融】2日沪深股市双双高开  
[2009年07月02日]
【政经】杭州新流感住院病人意外死亡  
[2009年07月02日]
【金融】1日伦敦股市大幅收高  
[2009年07月02日]
【产业】国际油价1日继续走低  
[2009年07月02日]
【金融】1日纽约黄金期货价格上涨  
[2009年07月02日]
【金融】1日纽约股市小幅上扬  
[2009年07月02日]
【金融】1日纽约汇市美元下跌  
[2009年07月02日]
【政经】今年高考查获违规考生2219人  
[2009年07月01日]
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