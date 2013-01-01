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即时要闻
【政经】甘肃省发生严重夏伏干旱  
[2009年06月30日]
【政经】大连一化工企业发生爆炸  
[2009年06月30日]
【海外】欧元区6月通胀率降至负值  
[2009年06月30日]
【金融】亚太主要股市多数上涨  
[2009年06月30日]
【政经】台公告陆资赴台投资许可办法  
[2009年06月30日]
【海外】一也航失事飞机的生还者获救  
[2009年06月30日]
【政经】前五月出口退税增长逾两成  
[2009年06月30日]
【海外】德宪法法院裁定暂不批准《里斯本条约》  
[2009年06月30日]
【政经】北京最大棚户区改造工程启动  
[2009年06月30日]
【政经】外交部：也门失事客机无中国公民  
[2009年06月30日]
【政经】澳门首现新流感群集性感染  
[2009年06月30日]
【政经】秦刚：中俄正协调联合军演  
[2009年06月30日]
【政经】京广铁路全面恢复正常  
[2009年06月30日]
【产业】大连建成世界最大船坞  
[2009年06月30日]
【政经】四川什邡附近发生5.0级地震  
[2009年06月30日]
【海外】也门失事客机一儿童幸存  
[2009年06月30日]
【金融】30日认购权证多数报跌  
[2009年06月30日]
【产业】国内现货金银价小幅回升  
[2009年06月30日]
【金融】30日沪深B指涨跌互现  
[2009年06月30日]
【金融】上海期金再度上扬  
[2009年06月30日]
【金融】30日中小板指数微跌0.16%  
[2009年06月30日]
【产业】中钢协：铁矿石谈判还在继续  
[2009年06月30日]
【政经】李忠杰：开除陈良宇符合党章  
[2009年06月30日]
【政经】“陆资登台”接受申请  
[2009年06月30日]
【金融】中保集团正式更名  
[2009年06月30日]
【产业】第四届跨采会签约超百亿  
[2009年06月30日]
【金融】30日港股收市报跌149点  
[2009年06月30日]
【金融】台北股市上涨41点  
[2009年06月30日]
【政经】丹东19名公务员被问责  
[2009年06月30日]
【政经】中国将建立各级财政预算执行监控体系  
[2009年06月30日]
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