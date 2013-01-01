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即时要闻
【政经】原贵联集团总裁被判入狱二年  
[2009年06月29日]
【产业】深圳前五月房地产投资降一成  
[2009年06月29日]
【政经】沪下半年开展农村集体建设用地流转试点  
[2009年06月29日]
【政经】官方称中国新流感疫情局部暴发难避  
[2009年06月29日]
【政经】长三角“医保互通”新纳三城  
[2009年06月29日]
【政经】内地与香港签署备忘录推进跨境贸易人民币业务  
[2009年06月29日]
【产业】李荣融：央企高管薪酬将逐步由董事会决定  
[2009年06月29日]
【政经】巫山三官员骗取高考加分受处  
[2009年06月29日]
【海外】洪都拉斯政局引发国际关注  
[2009年06月29日]
【金融】亚太主要股市多数下跌  
[2009年06月29日]
【政经】香港新增31宗新流感个案  
[2009年06月29日]
【政经】武汉遭遇今年最强雷暴袭击  
[2009年06月29日]
【金融】中国太平保险集团新名启用  
[2009年06月29日]
【金融】上证所打击操纵开盘价行为  
[2009年06月29日]
【政经】杨洁篪会见突尼斯外长  
[2009年06月29日]
【产业】欧佩克周油价继续震荡调整  
[2009年06月29日]
【政经】香港与内地签订人民币结算备忘录  
[2009年06月29日]
【海外】美加州政府或将在7月底破产  
[2009年06月29日]
【金融】29日上海期金缩量下挫  
[2009年06月29日]
【产业】29日国内现货金银小幅回调  
[2009年06月29日]
【政经】梁万年：新流感仍以输入性为主  
[2009年06月29日]
【金融】29日沪深B股继续上行  
[2009年06月29日]
【金融】港股成交量创三个月新低  
[2009年06月29日]
【金融】29日日经股指下跌0.95%  
[2009年06月29日]
【政经】梁万年：流感防控方案将及时调整  
[2009年06月29日]
【政经】国家数字版权研究基地落户北大  
[2009年06月29日]
【产业】日汽车生产和出口继续下降  
[2009年06月29日]
【金融】29日恒生指数收跌71点  
[2009年06月29日]
【金融】29日中小板指数29日略升0.07%  
[2009年06月29日]
【政经】中央将研建干部考评机制  
[2009年06月29日]
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