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    • ·【金融】欧洲央行降息50个基点2008年11月07日
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    ·【金融】英国央行大幅降息2008年11月06日
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    ·【海外】以外长称不支持美国伊朗对话2008年11月06日
    ·【政经】王岐山会见英国安德鲁王子2008年11月06日
    ·【金融】欧洲央行再次下调利率2008年11月06日
    ·【产业】国际能源机构称油价仍将上涨2008年11月06日
    ·【政经】中国高技术制造规模世界第二2008年11月06日
    ·【金融】)“网通受益凭证06”将到期2008年11月06日
    ·【金融】安佰深进军中国市场2008年11月06日
    ·【海外】北奥塞梯公交车爆炸致四人亡2008年11月06日
    ·【产业】鸡蛋价格普遍下降2008年11月06日
    ·【海外】莫桑比克霍乱致45人亡2008年11月06日
    ·【金融】亚太地区主要股市全线下跌2008年11月06日
    ·【政经】林松岭案涉案二警察被批捕2008年11月06日
    ·【政经】湖南省纪检调查吉首非法集资2008年11月06日
    ·【政经】哈尔滨公布林松岭尸检结果2008年11月06日
    ·【政经】秦刚称全球导弹防御不利稳定2008年11月06日
    ·【政经】广州举行首届国际金融洽谈会2008年11月06日
    ·【金融】保监会推动保险的专业化经营2008年11月06日
    ·【金融】工行票据营业部交易创纪录2008年11月06日
    ·【产业】中国油品市场低迷2008年11月06日
    ·【海外】委内瑞拉将最大金矿国有化2008年11月06日
    ·【海外】第四次柬老缅越合作峰会举行2008年11月06日
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