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即时要闻
【海外】奥巴马：尚无必要出台新方案  
[2009年06月24日]
【产业】中长航6亿中票29日发行  
[2009年06月24日]
【金融】沪指早盘涨0.56%  
[2009年06月24日]
【海外】欧盟应对金融危机开支或达GDP16.5％  
[2009年06月24日]
【产业】英特尔和诺基亚结成战略联盟  
[2009年06月24日]
【金融】日经指数早盘微跌0.06％  
[2009年06月24日]
【海外】5月俄罗斯经济降幅继续扩大  
[2009年06月24日]
【海外】华盛顿地铁相撞事故死亡人数升至9人  
[2009年06月24日]
【政经】审计发现中央部门违规资金40.5亿元  
[2009年06月24日]
【政经】贺国强会见约旦首相扎哈比  
[2009年06月24日]
【政经】2008年全国财政收入61330.35亿元  
[2009年06月24日]
【金融】人民币市场汇价（6月24日）  
[2009年06月24日]
【产业】23日国际油价全面反弹  
[2009年06月24日]
【政经】加拿大总理哈珀会见杨洁篪  
[2009年06月24日]
【金融】23日纽约黄金期货价格反弹  
[2009年06月24日]
【金融】23日纽约汇市美元下跌  
[2009年06月24日]
【金融】23日纽约股市涨跌互见  
[2009年06月24日]
【政经】最高检举报中心网站被“挤爆”  
[2009年06月23日]
【海外】经合组织论坛聚焦金融危机与气候变化  
[2009年06月23日]
【产业】前五月建设用地批准面积同比增四成   
[2009年06月23日]
【产业】上海欲建国际农产品交易中心  
[2009年06月23日]
【政经】国庆60周年安保工作全面启动  
[2009年06月23日]
【金融】亚太主要股市全线下跌  
[2009年06月23日]
【海外】德国一季度出口同比降逾两成  
[2009年06月23日]
【政经】澳门行政长官选举提名期结束  
[2009年06月23日]
【金融】林毅夫提议设“世界经济复苏基金”  
[2009年06月23日]
【金融】23日上海期金放量下跌  
[2009年06月23日]
【政经】港所有小学、幼儿园提前放假  
[2009年06月23日]
【金融】23日香港恒指大跌  
[2009年06月23日]
【海外】吉美续约马纳斯空军基地  
[2009年06月23日]
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