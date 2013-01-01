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即时要闻
【金融】18日上海期金缩量震荡  
[2009年06月18日]
【金融】18日沪深B股涨跌互现  
[2009年06月18日]
【政经】晋纪委通报六起违纪案件情况  
[2009年06月18日]
【政经】公安部通报四起公交车火灾  
[2009年06月18日]
【政经】世行：中国仍将保持可观增长  
[2009年06月18日]
【海外】巴部落地区遭疑似美军导弹袭击  
[2009年06月18日]
【金融】18日东京日经股指下跌1.39%  
[2009年06月18日]
【政经】澳门确诊第一例新流感病例  
[2009年06月18日]
【政经】前五月中国铁路投资大幅增长  
[2009年06月18日]
【海外】18日14时新流感疫情数字  
[2009年06月18日]
【金融】英央行行长称应限私营银行规模  
[2009年06月18日]
【政经】黔晴隆煤矿透水目前十人被困  
[2009年06月18日]
【海外】法今年耗资7亿欧元刺激车市  
[2009年06月18日]
【产业】广东前五月房价涨3.7%  
[2009年06月18日]
【金融】美大银行开始归还金融救援金  
[2009年06月18日]
【海外】标普降美18家银行信用等级  
[2009年06月18日]
【海外】哈萨克斯坦国防部长被解职  
[2009年06月18日]
【海外】尼泊尔新内阁成员宣誓就职  
[2009年06月18日]
【金融】18日人民币对美元汇率上行  
[2009年06月18日]
【金融】18日沪深股市小幅高开  
[2009年06月18日]
【金融】LME金属期货价格普跌  
[2009年06月18日]
【政经】中俄元首莫斯科会晤联合声明  
[2009年06月18日]
【海外】美公布金融监管改革方案  
[2009年06月18日]
【金融】17日伦敦股市下滑  
[2009年06月18日]
【金融】芝加哥农产品期货触底反弹  
[2009年06月18日]
【金融】纽约黄金期货价格小幅上涨  
[2009年06月18日]
【金融】17日纽约股市涨跌互见  
[2009年06月18日]
【金融】17日纽约汇市美元下跌  
[2009年06月18日]
【产业】17日国际油价出现回升  
[2009年06月18日]
【海外】涉嫌袭击斯里兰卡球员的疑犯落网  
[2009年06月17日]
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