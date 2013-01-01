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即时要闻
【政经】中俄经贸合作论坛举行  
[2009年06月16日]
【海外】欧元区5月通胀率降至零  
[2009年06月16日]
【海外】伊朗禁止外国记者外出采访  
[2009年06月16日]
【海外】卡塔尔现两例新流感确诊病例  
[2009年06月16日]
【政经】中国为变性手术设“标准红线”  
[2009年06月16日]
【政经】青海手足口病发病率急升  
[2009年06月16日]
【政经】广东阳江“黑帮案”开审  
[2009年06月16日]
【政经】北京投资4000亿发展新城  
[2009年06月16日]
【政经】三部门拨40亿补助农村危改  
[2009年06月16日]
【政经】浙政协原常委戴备军被“双开”  
[2009年06月16日]
【政经】质检总局将建信用“黑名单”  
[2009年06月16日]
【政经】质检总局公布质量违法典型案件  
[2009年06月16日]
【政经】北京进一步规范拆迁安置工作  
[2009年06月16日]
【产业】《企业质量信用等级划分通则》国家标准发布  
[2009年06月16日]
【海外】印巴领导人孟买事件后首次会晤  
[2009年06月16日]
【政经】曾荫权和其团队自减薪酬  
[2009年06月16日]
【政经】环保部门回应千岛湖水质事件  
[2009年06月16日]
【政经】16日内地确诊11例新流感病例  
[2009年06月16日]
【产业】京住宅新开工面积降幅超50%  
[2009年06月16日]
【政经】北京报告三例新流感确诊病例  
[2009年06月16日]
【政经】江西南康发生千人群体事件  
[2009年06月16日]
【金融】16日港股跌1.8%  
[2009年06月16日]
【政经】胡锦涛在俄罗斯发表讲话（全文）  
[2009年06月16日]
【政经】土耳其总统将访华  
[2009年06月16日]
【政经】外交部就伊朗大选表态  
[2009年06月16日]
【金融】16日上海期金跌势趋缓  
[2009年06月16日]
【金融】16日现货金银涨跌不一  
[2009年06月16日]
【海外】印巴领导人孟买袭击后首次会晤  
[2009年06月16日]
【产业】中水投28亿建黑龙江风电项目  
[2009年06月16日]
【政经】统计局回应经济增速质疑  
[2009年06月16日]
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