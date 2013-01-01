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即时要闻
印度安全部门加紧调查孟买连环爆炸案  
[2011年07月18日]
全国银行间债券市场交易结算总量缩减  
[2011年07月15日]
住建部督办内蒙古近期两起较大建筑事故  
[2011年07月15日]
毛里求斯与欧盟签署审判索马里海盗协议  
[2011年07月15日]
索爱第二季度净亏5000万欧元  
[2011年07月15日]
中哥自贸区优惠证8月1日开始签发  
[2011年07月15日]
港股跌0.3%收报21875点  
[2011年07月15日]
国内现货金银价近全线回调收跌  
[2011年07月15日]
韩国上半年贸易额创新高  
[2011年07月15日]
上海期金价格高位盘整  
[2011年07月15日]
上半年全国完成造林7547万亩  
[2011年07月15日]
大宗商品展开盘整涨跌互现  
[2011年07月15日]
沪深B指延续升势  
[2011年07月15日]
沪深股市放量反弹  
[2011年07月15日]
创业板指升1.97%  
[2011年07月15日]
中小板指涨0.64%  
[2011年07月15日]
澳门外汇储备达281.6亿美元  
[2011年07月15日]
台北股市上涨1.1%  
[2011年07月15日]
日经股指上涨0.39%  
[2011年07月15日]
北京新建普通住房均价同比下降　商品房市场价格陷入僵局  
[2011年07月15日]
韩国央行上调今年通胀预期  
[2011年07月15日]
标普警告或将下调美国信用评级  
[2011年07月15日]
浙江：过去五年房地产业税收年均增长22.3%   
[2011年07月15日]
大蒜价格止跌回升  
[2011年07月15日]
日经股指早盘小幅上涨  
[2011年07月15日]
四川长虹中期净利同比劲增5倍   
[2011年07月15日]
人民币对美元汇率中间价小幅回落  
[2011年07月15日]
富滇银行无担保信贷解微小企业融资难题  
[2011年07月15日]
北京市将对校舍安全工程实行质量永久追溯  
[2011年07月15日]
台湾少数民族同胞在京交流  
[2011年07月15日]
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