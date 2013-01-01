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即时要闻
【金融】伦交所金属期货价普跌  
[2009年06月13日]
【金融】纽约汇市美元回升  
[2009年06月13日]
【金融】纽约股市涨跌不一  
[2009年06月13日]
【金融】贝莱德成全球最大资产管理公司  
[2009年06月13日]
【金融】纽约黄金期货价大幅下跌  
[2009年06月13日]
【金融】中国平安拟成深发展第一大股东  
[2009年06月13日]
【金融】深发展将向平安定向增发至少3.70亿新股  
[2009年06月12日]
【政经】卫生部：疫情社区传播风险增加  
[2009年06月12日]
【海外】欧元区4月工业生产同比骤降  
[2009年06月12日]
【海外】北约计划派新舰队打击海盗  
[2009年06月12日]
【政经】浙江化工厂中毒事故三死两伤  
[2009年06月12日]
【金融】香港将调整特别信贷保证计划  
[2009年06月12日]
【产业】5月中国汽车市场价格持稳  
[2009年06月12日]
【金融】港股全周升逾1%  
[2009年06月12日]
【金融】中关村代办股份转让系统将调整  
[2009年06月12日]
【金融】摩根大通称金融市场步入复苏  
[2009年06月12日]
【政经】朱志刚被开除党籍和公职  
[2009年06月12日]
【产业】中国电信业联手屏蔽垃圾短信  
[2009年06月12日]
【金融】央行：宏观经济热度指数回升  
[2009年06月12日]
【金融】肖钢称银行业应开拓贸易金融  
[2009年06月12日]
【金融】12日国内现货金涨跌不一  
[2009年06月12日]
【金融】12日港股涨98点  
[2009年06月12日]
【海外】澳维持本国新流感警戒级别  
[2009年06月12日]
【金融】12日上期金继续震荡  
[2009年06月12日]
【金融】沪深总市值逼近20万亿元  
[2009年06月12日]
【金融】12日深证B指跌幅逾3%  
[2009年06月12日]
【海外】日总务大臣鸠山邦夫辞职  
[2009年06月12日]
【海外】印度通胀率创新低  
[2009年06月12日]
【金融】台北股市下跌119点  
[2009年06月12日]
【海外】12日14时全球甲型H1N1流感疫情  
[2009年06月12日]
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