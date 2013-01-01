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即时要闻
【金融】11日国内现货金银涨跌不一  
[2009年06月11日]
【产业】IEA上调原油需求预期  
[2009年06月11日]
【政经】人保部公布去年全国社保情况  
[2009年06月11日]
【政经】前五月中国出口同比下降  
[2009年06月11日]
【金融】11日上证B指涨0.03%  
[2009年06月11日]
【金融】11日上期金小幅下挫  
[2009年06月11日]
【政经】前五月中国贸易顺差净增  
[2009年06月11日]
【金融】11日认购权证多报跌  
[2009年06月11日]
【金融】11日中小板指数震荡走低  
[2009年06月11日]
【金融】浦东允许境外股权投资资本注册  
[2009年06月11日]
【产业】统计显北京别墅销量大幅反弹  
[2009年06月11日]
【海外】澳5月失业率升至5.7%  
[2009年06月11日]
【产业】北京银行2亿元授信光线传媒  
[2009年06月11日]
【金融】11日东京股市跌0.1%  
[2009年06月11日]
【金融】11日台股涨1.62%  
[2009年06月11日]
【海外】11日14时全球甲型H1N1流感疫情  
[2009年06月11日]
【政经】被隔离美国市长已离开上海  
[2009年06月11日]
【政经】香港小学幼儿园停课两周  
[2009年06月11日]
【海外】韩朝在开城举行工作会谈  
[2009年06月11日]
【海外】调查显示美经济衰退状况放缓  
[2009年06月11日]
【产业】通用经销商不许销售其他品牌汽车  
[2009年06月11日]
【政经】前五个月中国出口下降21.8％  
[2009年06月11日]
【金融】日本日经指数早盘跌0.3％  
[2009年06月11日]
【产业】广汽与玉柴机器签署合作协议  
[2009年06月11日]
【海外】一季度日本经济收缩14．2％  
[2009年06月11日]
【金融】花旗集团开始执行换股协议  
[2009年06月11日]
【海外】化学元素大家族又添新丁  
[2009年06月11日]
【金融】人民币市场汇价（6月11日）  
[2009年06月11日]
【海外】巴勒斯坦确诊首例甲流病例  
[2009年06月11日]
【产业】国际油价10日继续上扬  
[2009年06月11日]
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