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即时要闻
【政经】药监局：11家企业可申请生产甲流疫苗  
[2009年06月08日]
【政经】刘绍勇三度当选国际航协理事  
[2009年06月08日]
【政经】台湾“甲流”确诊21例  
[2009年06月08日]
【金融】8日沪深B股继续温和上涨  
[2009年06月08日]
【金融】8日日经股指涨1.00%  
[2009年06月08日]
【金融】沪指涨0.52%深成指收跌  
[2009年06月08日]
【金融】8日认购权证九跌三升  
[2009年06月08日]
【金融】8日中小板指数跌1.2%  
[2009年06月08日]
【政经】中方找到美登山者第二具遗体  
[2009年06月08日]
【金融】东风汽车将发短融券  
[2009年06月08日]
【海外】欧议会选举初步结果陆续揭晓  
[2009年06月08日]
【海外】印度政府拟审查重大企业并购活动  
[2009年06月08日]
【金融】台北股市大跌228点  
[2009年06月08日]
【海外】智利出现第二例流感死亡病例  
[2009年06月08日]
【海外】朝鲜判处两名美国女记者12年徒刑  
[2009年06月08日]
【产业】投资机构要求阻止克莱斯勒收购案  
[2009年06月08日]
【金融】今日人民币对美元汇率走低  
[2009年06月08日]
【产业】专家预计美房价或将继续下跌  
[2009年06月08日]
【产业】航空业高管称行业前景依然暗淡  
[2009年06月08日]
【政经】安徽风雹灾害致20人死亡  
[2009年06月08日]
【金融】日经指数创新最高盘中点位  
[2009年06月08日]
【海外】日本4月经常项目盈余大幅下滑  
[2009年06月08日]
【金融】人民币市场汇价（6月8日）  
[2009年06月08日]
【海外】国际财经快报  
[2009年06月08日]
【海外】海湾四国签署海湾货币联盟协议  
[2009年06月08日]
【金融】深证系列指数样本将实施调整  
[2009年06月08日]
【政经】索罗斯：全球经济复苏进程缓慢  
[2009年06月08日]
【政经】中国介绍中日经济高层对话成果  
[2009年06月08日]
【政经】成都公交燃烧事件中有人携汽油上车  
[2009年06月08日]
【金融】2009年记账式附息（十期）国债将上市  
[2009年06月08日]
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