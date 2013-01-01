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即时要闻
【海外】智利首现“甲流”死亡病例  
[2009年06月03日]
【金融】人民币对美元汇率继续上行  
[2009年06月03日]
【金融】3日沪深股市小幅低开  
[2009年06月03日]
【金融】伦敦金属期货价格涨跌不一  
[2009年06月03日]
【金融】2日伦敦股市微幅收低  
[2009年06月03日]
【产业】纽约市场油价小幅回落  
[2009年06月03日]
【金融】2日纽约股市小幅收高  
[2009年06月03日]
【金融】2日纽约汇市美元下跌  
[2009年06月03日]
【政经】发改委：未发布过近期不调油价消息  
[2009年06月02日]
【政经】湖北火车与汽车相撞九人死  
[2009年06月02日]
【政经】福州新增两例新流感病例  
[2009年06月02日]
【海外】巴西空军发现法航飞机残骸  
[2009年06月02日]
【海外】法航客机失事地点确认  
[2009年06月02日]
【产业】深航将引进25名台湾飞行员  
[2009年06月02日]
【金融】2日亚太主要股市涨跌不一  
[2009年06月02日]
【产业】通用汽车拟关停工厂名单公布  
[2009年06月02日]
【金融】上周A股持仓账户数创新高  
[2009年06月02日]
【政经】大陆彩电采购团将对台采购22亿美元  
[2009年06月02日]
【政经】教育部否认就业压力致放弃高考  
[2009年06月02日]
【政经】2日北京确诊两例“甲流”病例  
[2009年06月02日]
【政经】回良玉会见粮农组织总干事  
[2009年06月02日]
【金融】建行欧洲首家全资子银行开业  
[2009年06月02日]
【政经】习近平会见“统俄党”领导人  
[2009年06月02日]
【金融】中国进出口银行放贷达400亿  
[2009年06月02日]
【政经】胡锦涛会见盖特纳  
[2009年06月02日]
【政经】“罗彩霞事件”调查终结  
[2009年06月02日]
【金融】去年汽车金融行业扭亏为盈  
[2009年06月02日]
【海外】中美就战略与经济对话达成共识  
[2009年06月02日]
【海外】韩国出口连续七个月萎缩  
[2009年06月02日]
【政经】中方就法国和波兰接触达赖表明立场  
[2009年06月02日]
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