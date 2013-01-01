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即时要闻
【金融】2日中小板指数窄幅盘整  
[2009年06月02日]
【金融】2日认购权证五升八跌  
[2009年06月02日]
【金融】2日沪深B股继续上行  
[2009年06月02日]
【海外】日出台“宇宙基本计划”  
[2009年06月02日]
【政经】广州破获特大非法出版案  
[2009年06月02日]
【金融】2日沪深股市创本轮新高  
[2009年06月02日]
【政经】沪又确诊两例“甲流”病例  
[2009年06月02日]
【海外】巴释放孟买袭击案嫌疑人  
[2009年06月02日]
【金融】去年中国证券产品规模近670亿  
[2009年06月02日]
【金融】2日香港股市跌势加剧  
[2009年06月02日]
【产业】中国将投放152.3万吨储备棉  
[2009年06月02日]
【海外】瑞士：一季度经济陷入衰退  
[2009年06月02日]
【政经】辽人大代表李志富涉嫌犯罪被限人身自由   
[2009年06月02日]
【政经】武夷山将不对公众开放  
[2009年06月02日]
【海外】2日14时“甲流”疫情数字  
[2009年06月02日]
【金融】东京日经股指涨0.27%  
[2009年06月02日]
【金融】2日台股跌0.07%  
[2009年06月02日]
【金融】5月市场直接融资规模减半  
[2009年06月02日]
【产业】日本业界期待通用重组  
[2009年06月02日]
【海外】美联储称大银行还款须发新股  
[2009年06月02日]
【海外】德媒关注通用破产  
[2009年06月02日]
【政经】澳门上调六种成品油价  
[2009年06月02日]
【产业】GMAC：不会寻求破产保护  
[2009年06月02日]
【政经】鄂、豫各确诊一例“甲流”  
[2009年06月02日]
【产业】韩国通用大宇将保持正常运转  
[2009年06月02日]
【海外】法航称客机因技术故障失事  
[2009年06月02日]
【海外】1日全球“甲流”疫情概览  
[2009年06月02日]
【海外】美劝朝勿试射洲际导弹  
[2009年06月02日]
【政经】湖南首例“甲流”患者出院  
[2009年06月02日]
【金融】早盘沪指涨0.64%  
[2009年06月02日]
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