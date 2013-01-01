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即时要闻
【政经】原临汾市委书记被罢免省人大代表  
[2009年05月25日]
【政经】台湾“甲流”确诊增至九例  
[2009年05月25日]
【政经】冀罢免冀纯堂省人大代表职务  
[2009年05月25日]
【海外】韩媒称官方未确认朝发射导弹  
[2009年05月25日]
【政经】国务院批转深化经济体制改革工作意见  
[2009年05月25日]
【金融】日经股指上涨1.31%  
[2009年05月25日]
【海外】日本称将要求安理会讨论新的对朝制裁决议  
[2009年05月25日]
【政经】海南省国资委原副主任因严重违纪被“双开”  
[2009年05月25日]
【政经】浙沪两例疑似甲型H1N1流感病例被确诊  
[2009年05月25日]
【政经】澳门特区政府正式公布崔世安辞去司长职务  
[2009年05月25日]
【海外】朝鲜宣布核试验韩国股市应声暴跌  
[2009年05月25日]
【海外】八国集团警告油价可能再次暴涨  
[2009年05月25日]
【海外】研究表明英国破产人数将达百万  
[2009年05月25日]
【金融】今年来新基金募资超千亿份  
[2009年05月25日]
【海外】朝鲜宣布“成功进行了核试验”  
[2009年05月25日]
【政经】25日国际财经快报  
[2009年05月25日]
【海外】美支持谈判解决耶路撒冷问题  
[2009年05月25日]
【金融】5月25日人民币市场汇价  
[2009年05月25日]
【政经】澳门特首参选人开始领取提名表  
[2009年05月25日]
【政经】吴伯雄访问北京等多个城市  
[2009年05月25日]
【海外】金正日对卢武铉去世表示哀悼  
[2009年05月25日]
【政经】海南国资委原副主任王俊武被“双开”  
[2009年05月25日]
【海外】25日4时全球甲型H1N1流感疫情  
[2009年05月25日]
【海外】潘基文对卢武铉去世表示哀悼  
[2009年05月25日]
【海外】马其顿发生里氏5.4级地震  
[2009年05月25日]
【政经】外交部发言人就卢武铉去世答记者问  
[2009年05月25日]
【海外】美在伊巡逻队遇袭40多人伤亡  
[2009年05月25日]
【海外】第九届亚欧外长会议高官会在河内举行  
[2009年05月25日]
【海外】法国新增一例甲型H1N1流感确诊病例  
[2009年05月25日]
【政经】北京一例甲型H1N1流感疑似病例被确诊  
[2009年05月25日]
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