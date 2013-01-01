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即时要闻
【金融】亚太主要股市多数下跌  
[2009年05月21日]
【政经】台确诊第二例甲型H1N1病例  
[2009年05月21日]
【政经】香港4月基本通胀率降至1.9%  
[2009年05月21日]
【政经】贾庆林主持全国政协主席会议  
[2009年05月21日]
【政经】汕头重大火灾致13人死亡  
[2009年05月21日]
【金融】21日港股跌276点  
[2009年05月21日]
【政经】北京市长郭金龙会见高雄市长  
[2009年05月21日]
【金融】“09济城建”将在上证所上市  
[2009年05月21日]
【金融】“09龙湖债”将在上证所上市  
[2009年05月21日]
【政经】回良玉会见欧盟农业委员  
[2009年05月21日]
【海外】巴格达美军遭袭击  
[2009年05月21日]
【政经】深圳反渎职侵权仍面临困难  
[2009年05月21日]
【政经】外交部：中方重视怒江环境  
[2009年05月21日]
【海外】日本4月钢产量减少43%  
[2009年05月21日]
【政经】外交部称反对台湾同任何国家进行官方往来  
[2009年05月21日]
【政经】陕西将鼓励企业发债融资  
[2009年05月21日]
【海外】阿联酋宣布退出海湾货币联盟  
[2009年05月21日]
【产业】张德江称须大力发展特高压输电技术  
[2009年05月21日]
【政经】国资委提示金融危机下央企七大法律风险  
[2009年05月21日]
【海外】墨西哥旅游局长称旅游业将开始恢复  
[2009年05月21日]
【金融】认购权证多跌2%以上  
[2009年05月21日]
【金融】中小板指数跌1.83%  
[2009年05月21日]
【金融】沪深B股跌幅均超1%  
[2009年05月21日]
【金融】上证综指艰难守住2600点  
[2009年05月21日]
【产业】中钢协反驳铁矿石谈判降价的报道  
[2009年05月21日]
【产业】广东前四月液化石油气进口增56.8%  
[2009年05月21日]
【产业】华中电网将建水电应急交易机制  
[2009年05月21日]
【政经】今年中央财政科技投入328亿元  
[2009年05月21日]
【产业】新疆塔河油田日产超1.8万吨  
[2009年05月21日]
【金融】巴克莱银行并购被指恶意收购  
[2009年05月21日]
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