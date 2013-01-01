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即时要闻
【产业】索尼上财年净亏约10亿美元  
[2009年05月14日]
【金融】14日沪深B股逆势微涨  
[2009年05月14日]
【金融】14日上期金价格回调  
[2009年05月14日]
【产业】卫生部称王老吉系依法备案销售  
[2009年05月14日]
【金融】14日中小板指数跌0.18%  
[2009年05月14日]
【金融】14日认购权证成交萎缩  
[2009年05月14日]
【金融】14日沪深股市震荡下跌  
[2009年05月14日]
【金融】上海紫江将发5亿元短融券  
[2009年05月14日]
【海外】越南同塔省暴发禽流感  
[2009年05月14日]
【金融】东京日经股指下跌2.64%  
[2009年05月14日]
【政经】一名台湾同胞在“5·13”车祸中遇难  
[2009年05月14日]
【金融】台北股市跌1.86%  
[2009年05月14日]
【海外】玻利维亚总统称玻秘关系面临危机  
[2009年05月14日]
【海外】德国政府批准坏账银行法  
[2009年05月14日]
【政经】与确诊病例同航班者仍未全部找到  
[2009年05月14日]
【海外】波兰推迟进入欧洲汇率机制第二阶段  
[2009年05月14日]
【海外】安理会承认斯里兰卡政府打击猛虎组织合法  
[2009年05月14日]
【海外】14日12时全球甲型H1N1流感疫情  
[2009年05月14日]
【金融】14日沪深两市早盘收跌  
[2009年05月14日]
【海外】美国4月房屋止赎案例同比激增32%  
[2009年05月14日]
【海外】美国新增确诊病例343例  
[2009年05月14日]
【海外】朝鲜将审判被其扣押的美国记者  
[2009年05月14日]
【海外】美国企业库存连续七个月出现下降  
[2009年05月14日]
【金融】日经股指早盘下跌2.55%  
[2009年05月14日]
【金融】13日纽约黄金期货价格小幅收高  
[2009年05月14日]
【海外】欧元区3月工业生产继续下降  
[2009年05月14日]
【政经】吴邦国会见俄总统梅德韦杰夫  
[2009年05月14日]
【海外】伊法院判获释美国女记者间谍罪成立  
[2009年05月14日]
【海外】比利时确诊首例甲型H1N1流感病例  
[2009年05月14日]
【金融】人民币市场汇价（5月14日）  
[2009年05月14日]
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