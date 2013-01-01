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即时要闻
【海外】巴基斯坦安全部队打死55名武装分子  
[2009年05月09日]
【海外】9日21时全球甲型H1N1流感疫情  
[2009年05月09日]
【政经】卫生部门紧急寻找并隔离7名NW025航班甲型H1N1流感密切接触者  
[2009年05月09日]
【海外】菲律宾台风“灿鸿”造成至少25人死亡  
[2009年05月09日]
【政经】云南罗平县65名食物中毒人员康复  
[2009年05月09日]
【海外】南非新总统祖马正式就职  
[2009年05月09日]
【海外】马来西亚一学校暴发传染病1死400多人被隔离  
[2009年05月09日]
【政经】映秀至汶川高速公路开工建设  
[2009年05月09日]
【政经】登封煤矿“5·2”事故确认七人遇难  
[2009年05月09日]
【政经】《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议六》在香港签署  
[2009年05月09日]
【政经】卫生部公布甲型H1N1流感病例转运方案  
[2009年05月09日]
【政经】卫生部公布新的甲型H1N1流感诊疗方案  
[2009年05月09日]
【政经】香港将尽快把对四川地震灾区的援建计划付诸实施  
[2009年05月09日]
【海外】欧盟欢迎中华台北卫生署派员以观察员身份参加世界卫生大会  
[2009年05月09日]
【海外】9日12时全球甲型H1N1流感疫情  
[2009年05月09日]
【海外】墨西哥财长说墨经济进入衰退期  
[2009年05月09日]
【政经】陈冯富珍说全球已做好充足准备应对流感大流行  
[2009年05月09日]
【政经】甘肃陇南举办抗震救灾纪实摄影展  
[2009年05月09日]
【政经】中国敦促欧盟承认中国完全市场经济地位  
[2009年05月09日]
【产业】国际油价突破每桶58美元  
[2009年05月09日]
【金融】纽约黄金期货价格略有下跌  
[2009年05月09日]
【金融】纽约汇市美元下挫  
[2009年05月09日]
【金融】8日纽约股市大幅收高  
[2009年05月09日]
【海外】美国宣布继续制裁叙利亚  
[2009年05月09日]
【海外】加拿大确认首例甲型H1N1流感死亡病例  
[2009年05月09日]
【海外】墨西哥确认新增1例甲型H1N1流感死亡病例  
[2009年05月09日]
【海外】全球甲型H1N1流感疫情最新数字  
[2009年05月09日]
【政经】香港首宗甲型H1N1流感确诊病人出院  
[2009年05月09日]
【政经】中国进一步发展特殊教育  
[2009年05月08日]
【政经】映秀灾后重建规划已审议通过  
[2009年05月08日]
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