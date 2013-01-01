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即时要闻
【金融】美正式公布“压力测试”结果  
[2009年05月08日]
【金融】7日纽约期金价格继续上涨  
[2009年05月08日]
【金融】7日伦敦金属期货价格收高  
[2009年05月08日]
【金融】7日美元对多数主要货币上涨  
[2009年05月08日]
【产业】7日国际油价继续走高  
[2009年05月08日]
【金融】7日纽约股市全线回落  
[2009年05月08日]
【政经】广交会首次向外贸企业敞开大门  
[2009年05月07日]
【政经】香港最新外汇储备达1934亿美元  
[2009年05月07日]
【海外】欧盟扩大调查诺森罗克银行救助案  
[2009年05月07日]
【产业】青啤称朝日不会威胁控股权  
[2009年05月07日]
【海外】欧洲央行降息25个基点  
[2009年05月07日]
【海外】欧盟召开就业峰会商讨对策  
[2009年05月07日]
【政经】浙江丽水集资诈骗案主角一审被判死缓  
[2009年05月07日]
【政经】AM098航班最后一名被隔离人员解除隔离  
[2009年05月07日]
【政经】中国疾控中心曾光谈甲型H1N1流感  
[2009年05月07日]
【政经】吉林磐石发生工地塌方事故四死一伤  
[2009年05月07日]
【金融】亚太主要股市全线上涨  
[2009年05月07日]
【金融】港股连升六日  
[2009年05月07日]
【政经】尚有一名AM098航班乘客未解除隔离  
[2009年05月07日]
【政经】香港30余名流感接触者解除隔离观察  
[2009年05月07日]
【政经】胶济铁路特大事故六名责任人受审  
[2009年05月07日]
【产业】欧盟FVO考察湛江水产业  
[2009年05月07日]
【政经】杨洁篪将出席上合组织外长会议  
[2009年05月07日]
【产业】有色金属贸易额同比降46.93%  
[2009年05月07日]
【政经】一名隔离观察乘客出现发热症状  
[2009年05月07日]
【政经】外交部：中国核政策和核战略“非常透明”  
[2009年05月07日]
【政经】外交部：巴黎不要一错再错  
[2009年05月07日]
【产业】7日国内现货黄金全线收红  
[2009年05月07日]
【海外】荷兰船只被索马里海盗劫持  
[2009年05月07日]
【金融】7日上海期金站上200元  
[2009年05月07日]
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