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即时要闻
【产业】空客天津今年将交付11架飞机  
[2009年05月02日]
【海外】墨西哥称甲型H1N1流感致命率1.2%  
[2009年05月02日]
【海外】印度发现三例疑似流感病例  
[2009年05月02日]
【海外】澳大利亚公布新国防白皮书  
[2009年05月02日]
【海外】墨西哥甲型H1N1流感已死亡16人  
[2009年05月02日]
【海外】骆家辉正式就任美国商务部长  
[2009年05月02日]
【政经】东航将包机赴墨西哥接旅客  
[2009年05月02日]
【产业】美4月汽车销量同比降34%  
[2009年05月02日]
【金融】美大银行“压力测试”结果7日公布  
[2009年05月02日]
【产业】五大石油巨头一季度盈利锐减  
[2009年05月02日]
【产业】菲亚特下一步或收购欧宝  
[2009年05月02日]
【海外】丹麦现首例甲型H1N1流感确诊病例  
[2009年05月02日]
【海外】韩国确诊首例甲型H1N1流感病例  
[2009年05月02日]
【政经】广东急寻香港首例甲型H1N1流感病例同航班旅客  
[2009年05月02日]
【金融】纽约黄金期货价格继续下跌  
[2009年05月02日]
【金融】纽约汇市美元对多数主要货币下跌  
[2009年05月02日]
【海外】美甲型H1N1流感患者人数至141人  
[2009年05月02日]
【海外】加拿大确诊甲型H1N1流感患者51人  
[2009年05月02日]
【金融】纽约股市小幅走高  
[2009年05月02日]
【政经】中国决定暂停接受墨西哥飞上海航班  
[2009年05月02日]
【产业】国际油价升至53美元上方  
[2009年05月02日]
【海外】墨西哥甲型H1N1已致死15人  
[2009年05月02日]
【产业】克莱斯勒破产保护听证会举行  
[2009年05月02日]
【海外】11个国家确认有甲型H1N1流感确诊病例  
[2009年05月01日]
【海外】巴基耶夫被推举为吉下届总统候选人  
[2009年05月01日]
【政经】多数地区消费者信心回升  
[2009年05月01日]
【政经】陈竺：疫情传入中国的可能性持续增加   
[2009年05月01日]
【金融】流感未对港股走势形成根本影响  
[2009年05月01日]
【海外】印尼加强巴厘岛安保迎亚行年会  
[2009年05月01日]
【政经】黑龙江发布大兴安岭等火险预警信号  
[2009年05月01日]
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