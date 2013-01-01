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【政经】一季度城镇在岗职工工资增幅回落
[2009年04月29日]
【海外】拉美两国暂停与墨西哥通航
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[2009年04月29日]
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[2009年04月29日]
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【政经】中美再签57亿美元合同
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[2009年04月29日]
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[2009年04月29日]
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【金融】沪深股市微涨开盘
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【海外】国际财经快报
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【海外】欧盟称尚无计划对墨实施贸易限制
[2009年04月29日]
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